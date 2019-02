‘No hace falta un enemigo para hacer política, vamos a construir’

“Vamos avanzando. Esta es la primera vez que no soy candidato, soy el profesor de toda esta actividad es de pedagogía política. Ahora ellos pasan a ser protagonistas y me siento orgulloso de ver gente que se mete, que está sin miedo, que lo hace por convicción, con alegría y con gusto. Eso es lo que representamos en un mundo con tanta agresión, tanta polarización, una política asociada con el insulto, con la rabia. Somos seriedad, tranquilidad y esperanza”.

Mencionaba a la Coalición Colombia. ¿Este proceso recoge gente del Polo?

“En muchas partes trabajamos juntos y trabajamos bien, cada quien desde su identidad. La Coalición Colombia fue fruto de discusiones para tener un programa y siempre lo hemos hecho bajo un principio: Nadie tiene que estar donde no quiere estar. Juego limpio, transparente entre nosotros. Entonces en muchos espacios vamos a estar con la Coalición Colombia, en otros no. Así es el mundo de la política”.

¿Por qué hay casos como el de la ciudad Cali, en el que usted no apoya al candidato de la Alianza Verde?

“Compromiso Ciudadano escogió a Alejandro Eder. Con todo el respeto, las otras personas pueden escoger otros candidatos. Alejandro es una persona honorable y no pasa nada distinto a que estamos participando en una competencia. Lo está haciendo muy bien, sin pelear, aquí se convirtió en que para hacer política hay que estar siempre hablando de otro. No insultamos a nadie, no miramos para los lados y seguimos trabajando”.

¿Cuál es la estrategia en Medellín? Hay precandidatos de bases fajardistas...

“Es muy positivo que haya gente que quiere participar, que están discutiendo y se están preparando. Medellín tiene un reto gigantesco para lo que viene. ¿Cuál es el rumbo hacia el cual queremos conducir a esta ciudad?, ¿cuánto hemos aprendido? y ¿cómo será la transición para avanzar a otras metas? Por el momento veo gente participando. Veremos qué pasa en adelante”.

Pero, ¿sería bueno que se unieran?

“Por supuesto, pero vamos a ver qué pasa. Si hay gente trabajando y pensando, vamos ganando. Si ese es el espíritu, de ahí no pueden sino salir cosas buenas y tenemos sabiduría para tramitar las diferencias. Recuerdo, porque soy el mayor de la tribu, hace 19 años arrancamos en cero, a pie y se burlaban. La condición en Colombia es de polarización permanente y nosotros somos una ruptura de eso. Estoy convencido que es el camino en cualquier instancia local y para Colombia”.

¿El camino que indica es ser de centro?

“Es una forma de decirlo porque no estamos en los extremos que necesitan de los enemigos del otro lado, ya que siempre buscan alguien para insultar. Hay unos que me cogen a mí para insultarme porque ven lo que significamos, pero tenga la certeza que no van a encontrar respuesta. No entramos en la agresión o a decir mentiras del otro. Como no estamos en los extremos, póngale el nombre que quiera, pero es una política cívica, independiente”.

¿Qué se le puede decir a los que critican esa postura de centro o de tibieza?

“Tenemos clara nuestra postura: no hacer parte de la agresión, de la polarización, de insultar al otro, de tener siempre un enemigo para estar hablando de otro y creer que esa es la valentía. La valentía es la capacidad de construir y respetar”.

¿Este impulso a Compromiso es para aspirar de nuevo a la Presidencia?

“Siempre hemos hecho la política paso a paso. Esto es lo que estamos haciendo. Aprendí a hacer política con cero por ciento, no nos asustamos y mire donde vamos. No se preocupe, vamos a mantener este espíritu que es el ganador”.