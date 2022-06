Este domingo durante una entrevista realizada en el programa Los Informantes del Canal Caracol, la esposa del candidato presidencial Rodolfo Hernández, Socorro Oliveros, reconoció su admiración por la esposa del expresidente Álvaro Uribe y exprimera dama, Lina Moreno.

“Espero que por eso no me vaya a meter en líos, pero no me interesa. Es una mujer que admiro, Lina Moreno de Uribe. La admiro enormemente, ese es mi perfil, además”, manifestó Socorro Oliveros.