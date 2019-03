Timonazo en el Partido Conservador

Una crisis contenida vive el Partido Conservador desde hace años. La salida de Hernán Andrade como presidente de esa colectividad era cuestión de tiempo, no solo por no lograr consensos al interior, sino porque no era lo más conveniente en un año electoral, que puede ser una oportunidad para volver al protagonismo político.

El conservatismo hoy no tiene candidato oficial para la Alcaldía de Bogotá, tampoco para Medellín ni para la Gobernación de Antioquia. Y a la Presidencia de la República no promovieron candidato, sino que se fueron con Iván Duque.

Esa falta de liderazgos dentro de las toldas azules quieren revertirla con la llegada a la presidencia del Directorio Nacional de Omar Yepes, un viejo conocido que logró reunir posiciones contrarias como las de los senadores Efraín Cepeda y David Barguil.

“Mi reto es que el partido suba, que tenga presencia en municipios y gobernaciones del país. El Partido Conservador no tiene porque esconderse, hay que tener candidatos y luchar por el poder. Mi gran compromiso es ese, que el partido se levante vigoroso y orgulloso, rescatar un pasado histórico que se nos ha estado perdiendo”, dijo Yepes.