Tribunal deja en vilo aspiración de “Guacal” en Sonsón

El Tribunal Superior de Antioquia le quitó la investidura a Carlos Alberto Cardona Escobar, quien se desempeñó como concejal del municipio de Sonsón entre 2012-2015, por haber contratado con el Estado a través de una ferretería fantasma que montó en esa localidad. La decisión de esa corporación, que se tomó sin salvamento de voto, deja en arenas movedizas el aval que el Partido Conservador le dio a “Guacal” para aspirar a la alcaldía de esa localidad del Oriente lejano antioqueño.

El tema, como lo reveló el pasado domingo EL COLOMBIANO, nació de una denuncia anónima que le llegó al actual mandatario de Sonsón, Obed Zuluaga, en el sentido de que, siendo corporado Cardona Escobar creó el 19 de septiembre de 2014 la Ferretería y Depósito de Materiales El Progreso S.A.S., ubicada en Plazuela de Henao, cra. 7 # 12-47. El 14 de noviembre de ese mismo año le dio vida a la Ferretería El Progreso de Sonsón, situada en una dirección inexistente: la cra. 7 # 12-32, en la misma Plazuela de Henao, de Sonsón.

La sociedad real y la de papel tienen el mismo número telefónico fijo (8691707) y el mismo correo electrónico (ferreteriaelprogreso2014@hotmail.com).

Luego vino la feria de contratos de suministro que favorecieron a la ferretería fantasma. En la denuncia presentada a la Fiscalía y la Procuraduría aparecen relacionados 14, por un valor total de $1.034 millones. Sin embargo, Obed Zuluaga precisó que la cuantía subió a los $1.380 millones, al sumar lo contratado por Aguas del Páramo y Municipios Asociados del Suroriente (Musa).

Zuluaga denunció ante la Procuraduría y la Fiscalía a “Guacal”, mientras que el abogado Leonardo Arnedo Mendoza le pidió al Tribunal Superior de Medellín que le quitara la investidura de concejal.

En una breve declaración para EL COLOMBIANO, el exconcejal Carlos Alberto Cardona Escobar dijo que “claro que haré uso de todas las herramientas que me concede el ordenamiento jurídico para defender mis derechos. “El aval no tiene ningún problema. Yo no estoy inhabilitado y ni el partido ni ninguna autoridad puede revocar los avales sin que exista un fallo en firme”