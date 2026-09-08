¿Tropas, drones o inteligencia? Lo que implica el Escudo de las Américas para Colombia

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, quien estuvo en agosto, en Panamá, cuando Colombia se sumó al Escudo de las Américas, ahora llega a Barranquilla para empezar su gira —luego irá a Perú y a Ecuador— con el fin de impulsar las prioridades de Estados Unidos en la lucha contra las drogas en países ahora afines a Donald Trump.
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Pero, ¿qué significa para el país hacer parte de esa iniciativa de Estados Unidos? Justamente, la expectativa de la reunión de alto nivel entre Abelardo de la Espriella y Rubio es responder preguntas que quedaron de ese acuerdo.
El 12 de agosto, el ministro de Defensa, Jorge Mora, y el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, firmaron el ingreso del país a la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C). Según el Ministerio de Defensa, la decisión “reafirma el compromiso de Colombia con una respuesta hemisférica coordinada frente al terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y las demás amenazas” a la seguridad.
En ese entonces, Hegseth habló de que Colombia había autorizado “operaciones militares conjuntas” para atacar a los grupos narcoterroristas en el país. El anuncio generó tremendo revuelo en el Congreso, pues es el Legislativo quien debe permitir o no la entrada de tropas extranjeras al país, como lo indica la Constitución.
Sin embargo, casi un mes después, el Gobierno no se ha referido al respecto. Y fuentes consultadas por este medio indican que esa autorización de operaciones militares conjuntas, al menos con tropas de EE. UU., no se habría dado.