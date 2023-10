Posteriormente, expresó que “debo recordarle al país que yo no nombré ministros amigos, tampoco para que me taparan. Los cinco ministros de Defensa se escogieron por sus méritos. Quiero también recordarle al país que tomamos decisiones oportunas ”.

En ese sentido, el expresidente y exsenador dijo que la política de seguridad democrática de su administración “premiaba la desmovilización y exigía el cumplimiento de los derechos humanos” y que cuando comenzaron las denuncias de que se asesinaban personas inocentes, se exigió “que cuando hubiera una baja en combate ese cuerpo no lo movieran las Fuerzas Armadas, sino que esperaran al CTI de la Fiscalía”.

Además, recordó que “una noche me visitó el ministro de Defensa con un grupo de altos funcionarios y comandantes del Ministerio. Me presentaron 27 casos de personas que podían estar inmersas en falsos positivos. Sin que me lo pidieran, tomé la decisión de desvincularlos de las Fuerzas (Armadas)”.