Vargas Lleras dice que gobierno oculta información y esto le responden

El excandidato a la Presidencia Germán Vargas Lleras, crítico del gobierno de Iván Duque por estos días, volvió a lanzar un mensaje contra este, ahora, señalando que el Ministerio TIC estaba ocultando un documento en el que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) hacia una revisión al proyecto de renovación TIC que impulsa el Ministerio TIC y que hace su curso en las Plenarias de Cámara y Senado.

Ese documento, aunque Vargas Lleras lo publicó y señaló que era nuevo, la realidad es que en el encabezado del mismo documento se puede leer que es del 4 de diciembre del año pasado.

No obstante, este oficio de la Ocde, aunque en principio reconoció el proyecto del gobierno y destacó que apoya los esfuerzos de Colombia por incrementar “el acceso a servicios de comunicación de alta calidad a precios competitivos, reformando el marco constitucional y fomentando la estabilidad jurídica”.

Por otra parte, en ese momento, también hizo reparos como la falta de independencia del regulador convergente, la falta de promoción de competencia y el absoluto poder con el que quedaría el Ministerio para revocar las licencias, algo que también ha sido cuestionado por congresistas de la oposición.

¿Entonces qué pasó?

La pregunta se le hizo a Víctor Muñoz, alto consejero presidencial para la Transformación Digital, ya que la ministra Sylvia Constaín no respondió. Muñoz, aunque no lo mencionó, sí indicó que se trataba de un documento del año pasado y no reciente, como lo planteó el excandidato.

“Ese documento, de diciembre, es un reporte preliminar. Después se conversó con la Ocde sobre los detalles y alcances y, si revisa, el 6 de marzo, el director general de la Ocde, Ángel Gurría, envió una carta abierta al presidente”.

Al revisar el documento, del pasado 6 de marzo , básicamente le dice al presidente Duque que cuente con el respaldo y acompañamiento de la Ocde y destaca la reforma de telecomunicaciones, “que tuvimos oportunidad de comentar durante su visita”. Además, destaca el mismo documento, le reconoce “el establecimiento de un regulador independiente”, tal cual lo había revisado en el documento de diciembre pasado.

Frente al presunto ocultamiento, planteado por Vargas Lleras, Muñoz manifestó que “preferiría no entrar en polémica”, pero indicó que todos los documentos de “la Ocde son públicos”, desvirtuando lo dicho por el excandidato, y agregó que “lo importante y la reflexión que se debe hacer es que ese era un documento preliminar.

Un proyecto polémico

En septiembre pasado, cuando EL COLOMBIANO le preguntó a la ministra TIC el porqué del afán de aprobar este proyecto, simplemente dijo que era una necesidad y que se trataba de “una promesa presidencial”.

Luego, a principios de diciembre, enfrentó la presunta censura del programa Puros Criollos de Señal Colombia, en la que la ministra, desde el principio, dijo que nunca hubo interés de censura.

Finalmente, el 19 de diciembre pasado, a las 8:00 de la noche, retiró del Congreso el proyecto, con el objetivo de darle mayor discusión, pero lo volvió a presentar para esta legislatura.