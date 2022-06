“Cuando estaba tan quieto, tan quieto, tan mudo, y las calles encendidas, yo le decía ‘¿tú qué haces tan quieto?’”, se preguntaba Alcocer. “¿Tú vas a ser un Fajardo, a ver ballenas? ¿Me escondo, me meto no sé dónde? Eso no eres tú. Está bien que no entrara en el conflicto todos los días encendiendo, pero un mensaje moderado, era lo que le decía yo”, aseguró.

Luego, añadió que era “terco”. Y les pidió a sus asesores que le dijeran “cosas que no quería oír”.

Además, criticó el hecho de que no se estuviera capturando al electorado de clase media. “Son mamás del estrato 3, mujeres amas de casa, porque ya lo midieron. No están votando por ti, por cómo estás enviando el mensaje, quizá”, le dijo de forma vehemente a Petro.

Señaló que para ella la clave era hacer que la gente perdiera el miedo. Criticó con fuerza el hecho de que sus contendores políticos estuvieran utilizando la red social WhatsApp para infundir noticias falsas sobre su esposo. “Se lo dije a Gustavo, como él no usa WhatsApp”, dijo Alcocer.

Y señaló que “le metieron en la cabeza a la gente” pensando que Petro era “castrochavista”. Alcocer señaló que desde el año pasado ya habían empezado la campaña de noticias falsas contra el candidato. “Es para ver cómo se hace la contracampaña”, dijo Alcocer y pidió “no despreciar el tema del centro (...)”.