Incluso, se cuenta el exgobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, que busca repetir en el cargo y quien ha estado en la mira de entes de control por supuestas irregularidades en la expedición del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del departamento. Adicionalmente, Barreras le ofreció un coaval a la exgobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro, que ha movido los hilos del poder en la región durante la última década.

Ante estos cuestionamientos, Arizabaleta manifestó que, pese a su rol como vicepresidenta de La Fuerza de la Paz, no tenía conocimiento de dichos avales: “Quiero aclarar que los avales no se han expedido y yo no conocía de ellos”, precisó.

Ante la renuncia, Barreras se limitó a responder: “Renuncia aceptada, sin comentarios”.