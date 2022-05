Estos, sin embargo, pueden ser develados hasta cierto punto, ya que hay aspectos confidenciales que cada empresa puede guardarse. Unos de ellos son los que tienen que ver con los secretos comerciales . A manera de ejemplo, Jaramillo explica que no se le puede pedir a Coca Cola que dé la fórmula de su producto estrella.

De acuerdo con fallos de la Corte, es un derecho fundamental garantizar el ejercicio sindical , el cual a veces requiere de datos que una empresa no suele soltar tan fácil.

Todos hicieron parte de la negociación, pero previo a ello se tenía que conocer del estado actual de la empresa y de datos privilegiados. Finalmente, la mayoría de solicitudes no les fueron acogidas, pero sí las referentes al mero hecho de solicitar información.

En caso de que un empleado llegue a conocer algo así, el Código Sustantivo del Trabajo establece que no se pueden divulgar a terceros cosas que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios. Y así como hay asuntos que una empresa puede decidir no dar, toda persona natural también puede hacerlo.

Para la profesora del Rosario, Adriana Camacho, nunca se puede pedirse una prueba de embarazo a una mujer si eso no tiene que ver estrictamente con su labor. Jaramillo explica esta medida con que si se una mujer va a ser radióloga, sí es importante por temas profesionales y debe informarlo.

Además, el experto Sebastián Marín en derecho laboral y seguridad social suscribió que un jefe tampoco puede solicitar datos como el origen racial, la orientación religiosa o sexual o si se es líder social, ya que todo está amparado en el habeas data.

Frente a la coyuntura electoral sale otra pregunta que puede hacer un jefe, y es la típica “¿por quién va a votar?”. Ante la duda de si responderla o no, el ciudadano puede elegir no hacerlo, pues no es obligatorio.