Por corralejas en Caucasia piden investigar al alcalde

Tres quejas disciplinarias ante la Procuraduría General de la Nación recibiría el alcalde de Caucasia, Jefferson Sarmiento Ortiz, por haber permitido el maltrato animal en las corralejas que se realizaron en las festividades de Navidad y Año Nuevo y que apenas culminaron ayer lunes incluso en medio de una fuerte polémica debido a los sufrimientos a que fueron sometidos toros y caballos en los cinco días que duró el evento. Así lo confirmaron a EL COLOMBIANO la gerente de Protección Animal de la Gobernación, Lina Marcela de los Ríos, y el diputado animalista Álvaro Múnera Builes, dos de las voces que expresaron su rechazo al mal manejo que se les dio a los protocolos de protección de los animales en las corralejas, a pesar de las advertencias hechas con antelación e incluso durante el desarrollo del evento, donde se hizo evidente el maltrato a los animales y la no atención de los protocolos establecidos en la Ordenanza 18 de la Asamblea, que si bien no puede prohibir este “espectáculo”, sí fija las normas a cumplirse para no incurrir en crueldad animal. La gerente De los Ríos expresó su rechazo a “todas las expresiones de violencia y maltrato animal” presentadas en Caucasia, de las cuales envió a este diario las evidencias de equinos, toros y personas heridas. Denunció que las autoridades de dicha localidad del Bajo Cauca, encabezadas por el alcalde, quisieron engañar a la Gobernación enviando reportes de que no se habían presentado muertos ni heridos, cuando las evidencias muestran todo lo contrario. Según su balance, en cinco días contados hasta ayer ya iban dos toros y dos caballos muertos, además de nueve caballos y la totalidad de los toros que sacaron al ruedo también heridos con elementos cortopunzantes, los cuales están prohibidos por la Ordenanza 18. El balance hasta el momento también registra lesiones a 19 personas. Incluso, el gobernador (e) de Antioquia, Luis Fernando Suárez, les recordó a los alcaldes donde aún hay esta tradición que la Gobernación está empeñada en que se proteja a los animales de padecer sufrimientos en actividades en las cuales los puedan incluir. “Hago un llamado respetuoso a los alcaldes para que estén atentos y tomen medidas que ayuden en este propósito, pues se trata de ser más humanos con nuestros animales”, dijo Suárez, que ayer solicitó reportes oficiales de lo ocurrido en el evento a la alcaldía, el hospital y la Policía de Caucasia.

Caso omiso a oficio La Gobernación también recordó que antes del evento se le envió un oficio al mandatario Sarmiento Ortiz en el que se le recordó la existencia de la Ordenanza 18, que prohibe en el departamento “la utilización de elementos que laceren, corten, mutilen, hieran, quemen, lastimen o den muerte a animales y se obliga a la utilización de elementos especiales en algunos espectáculos”. Este oficio tiene fecha del 15 de diciembre. Dichos elementos tienen que ver con el uso de petos protectores de pecho y abdomen para los equinos, fundas protectoras en los cuernos de los toros, cintas adhesivas para reemplazar los elementos punzantes y cortantes así como atención veterinaria para los animales involucrados. El diputado Múnera expresó que los alcaldes están obligados a cumplir esta ordenanza dado que no hay una ley que regule las corralejas, lo que permite que desde la Asamblea se puedan establecer protocolos de obligatorio cumplimiento. También recordó que la Ley 1774 de 2016 reconoce a los animales como seres sintientes e impone sanciones a las autoridades que no garanticen que las especies no sufran hambre, sed, temor, angustia, molestias físicas, dolor, lesión y enfermedad.

Ayer en la tarde, el comando de la Regional 6 de la Policía realizó un consejo de seguridad sobre este tema, como resultado del cual podrían generarse acciones como la queja disciplinaria ante la Procuraduría y denuncias ante la Fiscalía por los hechos de maltrato animal evidenciados en las corralejas. El diputado Camilo Calle también expresó su sentimiento de tristeza por la situación. Dijo que lo experimentado en Caucasia “no es folclor ni cultura, porque el maltrato a los animales no puede escudarse en la cultura”. Señaló que lo vivido en esta localidad fue salvaje y lo calificó de “una carnicería” que no va de la mano con la política de defensa y protección animal que se lleva a cabo desde la Gobernación y en la misma Asamblea. Ayer buscamos el contacto con el alcalde de Caucasia pero no fue posible. Su secretario de Gobierno, Aris Cárcamo Rodríguez, dijo que previo al inicio de las corralejas el mandatario se reunió con los organizadores del festejo para establecer los compromisos con la obligación de respeto a los animales y que les causaran “el menor sufrimiento” posible, algo que evidentemente no se cumplió, como lo evidencian imágenes y videos .

El diputado Camilo Calle también expresó su sentimiento de tristeza por la situación. Dijo que lo experimentado en Caucasia "no es folclor ni cultura, porque el maltrato a los animales no puede escudarse en la cultura" y calificó lo vivido como "una carnicería" que no va de la mano con la política de defensa y protección animal. Ayer buscamos al alcalde de Caucasia pero no fue posible. Su secretario de Gobierno, Aris Cárcamo Rodríguez, dijo que previo al inicio de las corralejas el mandatario se reunió con los organizadores del festejo para establecer los compromisos con la obligación de respeto a los animales y que les causaran "el menor sufrimiento" posible, algo que evidentemente no se cumplió, como lo evidencian imágenes y videos