Aunque la Alianza Verde integra la bancada de gobierno, no se ha guardado nada a la hora de criticar puntos controversiales de la reforma política. Sin embargo, lejos de un ánimo conciliador por parte del Gobierno, congresistas como Angélica Lozano, Catherine Juvinao o Katherine Miranda han reclamado que se han encontrado con una actitud sectaria, inflexible y hasta desafiante por parte del petrismo. “Las relaciones con Alfonso (Prada), por ejemplo, no han sido muy fluidas. Nos trata de imponer cosas y no somos el Pacto que le dice a todo sí. Con nosotros se equivocaron”, explicó un congresista verde.