Los uniformados estaban en poder del Bloque de Guerra Oriental del ELN desde el pasado 13 de agosto. Eran cinco soldados y un policía que habían sido secuestrados luego de que la guerrilla los requisara en uno de sus retenes ilegales. Todos iban vestidos de civil y no estaban en labores.

Después de la liberación de cinco soldados y un policía que estaban en poder de la guerrilla del ELN, el presidente Gustavo Petro calificó el gesto como positivo y se refirió a los integrantes de la fuerza pública que recuperaron la libertad como “retenidos” y no como “secuestrados” –término que suele utilizarse para referirse a las personas que están en poder de un grupo armado ilegal–.

“En el artículo 169 del código penal se establece el delito del secuestro y técnicamente lo que hizo el Eln es un secuestro, pero el presidente no está obligado a usar ese término porque a nivel del Derecho Internacional Humanitario no existe esa infracción y quien debe determinar si hubo secuestro o no es un juez de la república”, señaló el profesor Prieto.

Según el experto, la intencionalidad de Petro es enmarcarse en los tecnicismos del Derecho Internacional Humanitario donde los actores retenidos en medio de los conflictos adquieren el estatus de prisioneros de guerra. “Esto, quizás, para hacer una diferenciación de las guerrillas con estatus político de los bandas criminales como el Clan del Golfo en el marco de una reanudación de diálogos”, puntualiza Prieto.