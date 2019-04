Posible vínculo entre RGQ y Odebrecht enreda a Santos

La exdirectora del Sena, María Andrea Nieto, aseguró que aunque solo la justicia es competente para establecer si ingresó dinero de Odebrecht, las nuevas pruebas reveladas coinciden con sus denuncias. “A mí me trataron de loca, de inepta. El señor Juan Manuel Santos dijo que yo había salido resentida y que yo era una niñita que no sabía dónde estaba parada. Y cada día me ratifico más en que no cedí ante la presión y ante el miedo que el alto Gobierno me trató de meter”.