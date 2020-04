Presidente descarta implementar “pico y género” en todo el país

Argumentando que hay municipios en los que no hay presencia de la Covid-19, el presidente Iván Duque descartó que, por el momento, se esté pensando en aplicar la medida de “pico y género” a nivel nacional. Sin embargo, señaló que respeta las decisiones de las autoridades locales que vienen implementando la medida, como es el caso de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

“En este momento no tengo una base de información para decir que en todo el territorio nacional, cuando tenemos tantos municipios que no tienen presencia del virus, sea la decisión más práctica, pero en lugares donde hay una libre circulación necesitamos todavía endurecer más los controles para que las personas estén más en casa” dijo el mandatario en entrevista con la emisora Olímpica Estéreo.

Duque agregó que siempre y cuando este tipo de medidas permita mantener más personas en sus hogares, el Gobierno nacional seguirá acompañando a las autoridades locales, quienes han tomado estas decisiones con base a las actuaciones de la población.

El pronunciamiento del presidente se da cuando en varias ciudades del país se inicia o se extiende la medida de “pico y género”, que impone restricciones para realizar compras, trámites bancarios, diligencias notariales o pagar servicios en medio del aislamiento social ordenado por el Gobierno nacional.

La medida consiste en que las mujeres solo pueden circular los días pares y los hombres, los impares. Personas transgénero pueden hacerlo de acuerdo a su propia identidad.

De igual forma, Duque señaló que será el Ministerio de Salud la entidad que evalúe las medidas que debe tomar el país en materia social, y en especial, sobre cómo se reorganizarán las actividades después del 26 de abril, cuando se finalice la cuarentena.

“Como uno de los sectores más tensionantes para el tema de aglomeraciones está en el transporte público masivo, creo que con las autoridades locales tenemos que diseñar unos protocolos, unos horarios, unos esquemas que permitan que las personas puedan utilizar el transporte público masivo, pero que lo hagan sin amontonarse, lo hagan con las debidas distancias y lo hagan con los protocolos”, agregó el jefe de Estado.

De igual forma, el presidente recordó que, salvo que aparezca una vacuna o un tratamiento médico, el virus estará presente entre seis meses y un año y por esta razón, se continuará con restricciones en los colegios, en los eventos públicos y con los mayores de 70 años.

“Cuando digo que vamos a retomar vida productiva, más no vida social, a lo que hago referencia es que no nos hagamos cuentas alegres que vamos a volver a fútbol a conciertos a discotecas, a fiestas, a matrimonios. Ese tipo de temas que son tan importantes no los vamos a ver tan rápido”, añadió Duque.