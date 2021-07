El presidente Iván Duque se pronunció este jueves sobre el presunto caso de abuso sexual del que fueron víctimas 14 menores de edad en un hogar infantil en la comuna 2 de Medellín.

Desde La Guajira, el primer mandatario rechazó lo sucedido y calificó de "bestias malnacidas" a quienes cometen estos hechos.

"Hemos visto con dolor serias denuncias de abusos sexuales contra niños en lugares que estaban destinados para su cuidado (...) Me indigna, me duele, me da rabia, rechazo ese abuso a los niños de...