Petro volvió a lanzarle pullas a Bukele por los “falsos positivos” de su política carcelaria

Petro añadió en su más reciente publicación dirigida a Bukele que “en mi opinión el camino para resolver los actuales problemas de la humanidad, es la radicalización del proyecto democrático. Más democracia, no menos democracia”.

La publicación de este domingo no tuvo respuesta del presidente salvadoreño, pero diputados de la nación centroamericana salieron en defensa de la política que tiene tras las rejas a cientos de integrantes de las pandillas que sembraban terror en ese país.

“En mi opinión usted no debería de estar comentando sobre una realidad que no conoce. Seguir atacando a Nayib Bukele no lo perderá en el líder que frustradamente aspira ser, ni le dará la popularidad que busca”, escribió la diputada salvadoreña Alexia Rivas.