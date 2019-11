Primavera, sin los réditos de la paz

La felicidad no es completa. Por la puerta que salió la guerra debía entrar el progreso, pero de eso no se ve en esta la región que cuenta con 1.279 víctimas entre 7.128 habitantes, según la Red Nacional de Información.

No se volvieron a presentar los homicidios ni desapariciones ni secuestros que fueron lo habitual en los primeros años de este siglo. A veces sufren el abigeato en las veredas más apartadas, y casi nunca lo denuncian, pero la violencia y la estigmatización no volvió.

Esto sucede porque en Santa Bárbara no hay un comando de Policía. Sin seguridad es imposible que se instalen sucursales bancarias u oficinas de giros, para que los 70 adultos mayores recojan su subsidio.

A todo esto se suma la dramática situación que padecen once familias indígenas Waüipijiwi, quienes después de un conflicto interno entre los caciques y capitanes salieron desplazadas de Caño Mochuelo (Casanare) hasta Santa Bárbara de Agua Verde.

Al encontrarse sin sustento acudieron a las autoridades locales y lograron que les pagarán el arrendamiento de un terreno para vivir de forma temporal.

“Aquí pasamos hambre, no tenemos para el desayuno ni para el almuerzo. No estamos reclamando nada que no sea nuestro, necesitamos nuestro territorio, por aquí pasaban nuestros ancestros”, reclama la capitana María Nancy, que heredó de su padre el capitán Marco Catire la fuerza para reclamar sus derechos.

Pero los campesinos colonos ya se apropiaron de las tierras productivas y las dedicadas a la ganadería extensiva y poco tecnificada.

Al fin de cuentas los conflictos en Vichada siempre han sido por la tierra, la misma que pasa de mano en mano, que quieren los indígenas, los colonos y los grupos armados. La misma a la que no le mete esfuerzo el Estado. Es curioso que aunque el Vichada sea uno de los departamentos más atrasados por culpa del conflicto no cuente hoy con ningún municipio priorizado para la ejecución de Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial.

La pregunta que queda en el ambiente es, ¿entonces la paz para qué y para quiénes?.

