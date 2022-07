A menos de un mes de que termine el Gobierno del presidente Duque, la primera dama también le dijo a EL COLOMBIANO que seguirá trabajando por la seguridad alimentaria en el país y no descartó hacerlo vinculada al sector privado.

La lactancia materna no solo es un acto de amor, sino una poderosa forma de garantizar que un bebé va a tener un desarrollo adecuado para convertirse en un niño sano, inteligente y valioso para la sociedad: ese es el mensaje que ha estado promoviendo la primera dama de la Nación, María Juliana Ruiz, en cientos de municipios de todo el territorio nacional.

Eso es otro de los factores trascendentales en el trabajo que hicimos. No les estábamos contando a los ciudadanos y a las mamás algo que se nos ocurrió, les estábamos hablando con evidencia, con hechos e indicadores que avalan a nivel global el buen impacto que genera una adecuada nutrición, con énfasis en los primeros 1.000 días de vida”.

Un niño que ha sido alimentado de forma adecuada, que ha sido amamantado, que ha adquirido los micronutrientes necesarios para su vida y que además los ha recibido en entornos amorosos será un ciudadano que reportará beneficios no solo para sí mismo, sino también para la comunidad”.

¿Cómo han promovido la lactancia materna en comunidades tan distintas como las que tiene Colombia?

“Parte de lo que hemos logrado es la gestión del conocimiento. En esto hay que reconocer que es necesario desaprender y aprender. Hemos aprendido muchos de los beneficios que ha traído la lactancia materna, no solo para el desarrollo del capital humano, sino como factor económico y como factor amigable con el medio ambiente.

Pero también hemos tenido que desaprender algunas prácticas culturales tanto en crianza como en nutrición. Y a través de la lactancia materna hemos abordado esos dos escenarios”.

¿Qué acciones deberían ejecutar el Gobierno entrante y los gobiernos siguientes para implementar esta política pública de lactancia materna?

“Hay algo trascendental que sin duda es seguirse apoyando en la gestión social, seguirle dando la visibilidad, el reconocimiento, pero sobre todo las herramientas a la gestión social para poder arraigar esto en sus territorios. Trabajar con esa visión multisectorial que le dimos nosotros de alianza, de generar un objetivo común al que todos le podemos aportar.

La nutrición es un objetivo de Estado. Superar las muertes por desnutrición es un objetivo de país. Eso no tiene color, no tiene partido, ni religión. Salvar una vida no tiene contradictor”