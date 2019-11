Diálogo por Paro Nacional: muchas voces, pocos acuerdos

La primera semana del Paro Nacional concluye con una paradoja: estuvo marcada por espacios amplios de conversación con el Gobierno, el Comité del Paro, los empresarios, los mandatarios locales y el Congreso, que hasta el momento no permiten una mesa entre los principales actores.

Para Juan David Cárdenas, jefe del departamento de Comunicación Pública de la U. de la Sabana, se trata de un dilema con dos actores que no interpretan plenamente la movilización espontánea que empezó el 21 de noviembre. Cárdenas considera que “el Comité debe reconocer que hay gente que sale a la calle y no está articulada con las organizaciones que lo componen y, al mismo tiempo, estamos viendo un gobierno que aún piensa este diálogo con la lógica corporativa de los gremios y no ha entendido que lo que hay es una ciudadanía autónoma –y por tanto desarticulada– protestando”