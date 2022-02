De acuerdo con el ente de vigilancia y control “el atraso no se tradujo en una falta de ingreso de las utilidades o beneficios empresariales” sino en un “flujo adverso en la operación del activo”. Esto significa que no se generó lucro cesante en la entrada tardía en operación, porque no se evidenció una lesión al patrimonio público en conformidad con la ley para proferir imputación con responsabilidad fiscal.

A través de un comunicado, la Contraloría explicó que un lucro cesante solo existiría “por el perjuicio causado por el no ingreso al patrimonio de las utilidades” que se esperaban obtener para el período en el que se presentó el retraso en la operación.

Después de analizar las causas, la entidad concluyó que el “flujo adverso en la operación del activo” es un resultado económico cesante negativo que no se compensa en el tiempo posterior porque no ocurrió. Es decir “se sobrentiende que algo que no ocurre no se puede compensar”, explicó la Contraloría.

Con la decisión de este viernes el proceso de responsabilidad fiscal se archivó a favor de:

-CBI Americas LTD.

-CBI UK LIMITED.

-CBI Colombiana S.A.

-Foster Wheeler USA CORPORATION

-Process Consultants INC.

-Felipe Castilla Canales, en calidad de Vicepresidente Financiero y Administrativo de Reficar para la época de los hechos investigados.

-Carlos Eduardo Bustillo Lacayo, en calidad de Vicepresidente de Proyecto y Asesor de la Vicepresidencia de Proyecto de REFICAR para la época

de los hechos.

-Andrés Virgilio Riera Burelli, ciudadano venezolano, Vicepresidente de Proyectos de Reficar para la época de los hechos.

-Yanes Reyes Reinoso, ciudadano venezolano, en calidad de Presidente y Representante Legal de Reficar para la época de los hechos.

-Orlando José Cabrales Martínez, en calidad de presidente y Representante Legal de Reficar para la época de los hechos.

-Magda Nancy Manosalva Cely, en calidad de vicepresidente financiera y administrativa para la época de los hechos.

-César Luis Barco García, en calidad de director corporativo de Proyectos de Ecopetrol S.A. y miembro de la junta directiva de Reficar para la época de los hechos.