Polémica por insultos del profesor Fabián Sanabria a la abogada Natalia Bedoya

En la conversación hablaron sobre la biblioteca ubicada en el corregimiento de El Saladito, Valle del Cauca, que fue llamada con el nombre del senador Álvaro Uribe, una iniciativa que la abogada defiende, pero que para el profesor de la Nacional no es acertada.

Esto es lo que llamo machismo del siglo XXI, un “profesor”de la @UNColombia tiene que acudir al insulto en mi condición de mujer para poder contrarrestar mis argumentos.Llamarme “niña ensiliconada” no hace más fuerte su argumento, por el contrario,demuestra la debilidad del mismo pic.twitter.com/LBpxjFWcZ3

Sin embargo, Bedoya no aceptó la excusa del profesor. “Pide disculpas en tono burlesco diciendo que a su consideración no es una agresión contra la mujer descalificarme llamándome ‘niña ensiliconada’”, trinó, e incluso sugirió que la Universidad Nacional “revalúe su nómina de maestros” debido a que “el machismo no puede ser tolerado” y también habló de una eventual renuncia del profesor debido a las implicaciones de sus comentarios.

El antropólogo Fabián Sanabria es un destacado profesor de esa institución y fue candidato a la rectoría de la Universidad. Por su parte, Bedoya es una abogada cercana al uribismo.