EXCLUSIVO | Criminal fugado de Kosovo sostuvo reuniones en Colombia para invertir en minería

Diez días estuvo escondido en Colombia uno de los delincuentes más buscados de Kosovo, una nación enclavada en lo profundo de la Península Balcánica, a más de 10.000 kilómetros de distancia. ¿Qué estaba haciendo en nuestro país? Según el reporte del coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, el extranjero Arian Lluka fue detenido el pasado 10 de mayo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, cuando pretendía tomar un vuelo con escala en París (Francia) y destino final en Belgrado (Serbia). De acuerdo con el expediente que reposa en Interpol, Lluka se fugó de una cárcel en su país natal en 2019, aprovechando un permiso concedido por un juez para visitar a la familia, dado que le faltaba poco para terminar la sentencia. Estaba preso en cumplimiento de una condena de ocho años de cárcel, tras ser culpado por un ataque con una granada a un establecimiento comercial y el homicidio de un hombre llamado Fidan Shabi, perpetrado en 2012. En el momento de esos crímenes, Lluka era menor de edad, por lo que su pena no fue tan alta.

Tras la fuga, Interpol rastreó sus movimientos por Filipinas, China, Turquía, Suiza, Chile y la Península Balcánica, en Europa. Usando una identidad falsa, a nombre de un ciudadano de Serbia, hizo un recorrido desde Estambul hacia Suramérica en 2026. Primero estuvo en Chile y el pasado 30 de abril aterrizó en Colombia. EL COLOMBIANO pudo establecer en exclusiva, con base en fuentes policiales, que durante los 10 días que estuvo en nuestro país visitó las ciudades de Barranquilla, Cúcuta y Medellín. En algunos ambientes, el kosovar se presentó como turista, pero el seguimiento realizado por la Dijín determinó que también sostuvo reuniones con diferentes personajes, en las cuales se mostró como inversionista en minería de oro. Por tratarse de una investigación en curso, las fuentes no detallaron con quiénes se reunió.