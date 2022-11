Por lo menos unos 200 pasajeros protestan en la mañana de este viernes en el Aeropuerto de Santa Marta por alrededor de 10 vuelos que fueron cancelados por mal clima desde ayer y aún no han sido reprogramados.

“Estamos acá desde las 4:00 p.m del jueves. Dormimos acá en las sillas y el piso, y esta es la hora en que Viva (Air) no nos dice nada. No dan comida ni agua, nada. La gente está enojada porque tiene obligaciones pendientes en sus lugares de destino y los vuelos no salen”, dijo una mujer desde la terminal aérea.

Tras las múltiples horas de espera, decenas de viajeros se juntaron en la sala de abordar para lanzar arengas contra las aerolíneas Viva Air, Ultra Air y Wingo, las cuales presentan los mayores retrasos esta mañana.

“Queremos ir a casa, buscamos soluciones. Y nadie nos responde, y nadie nos responde...” y “si somos un problema, devuélvanos a casa” son algunos de los cantos que han estado gritando los ciudadanos.