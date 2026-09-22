¿Qué es la ‘caleñidad’ y cómo puede ayudar a reconstruir Cali tras el terremoto?

Ha pasado más de un mes desde el terremoto del 10 de agosto que golpeó a Cali y a otros municipios del Valle del Cauca y Colombia. Desde entonces, miles de personas han tenido que apoyarse en sus comunidades para enfrentar las pérdidas y comenzar a reconstruir sus vidas. En la capital del Valle, esa solidaridad también se trasladó a las empresas, algunas de las cuales pusieron sus recursos y capacidades al servicio de la emergencia.
En La Poción, una empresa caleña dedicada al cuidado capilar, la respuesta comenzó incluso mientras la compañía intentaba recuperar su propia operación. Su sede administrativa, ubicada en el sector de Roosevelt, resultó afectada por el movimiento telúrico. Allí, parte de las paredes y las escaleras cedieron mientras seis colaboradores se encontraban en el edificio.
“Íbamos bajando, dos ya habían bajado, dos colaboradoras bajaron muy rápido. Cuatro nos quedamos pues digamos en esta situación de cuando se estaba temblando y al mismo tiempo pues iban cayendo como las paredes”, relató Diana Martínez, gerente de marca de La Poción.
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