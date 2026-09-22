¿Qué es la ‘caleñidad’ y cómo puede ayudar a reconstruir Cali tras el terremoto?

Ha pasado más de un mes desde el terremoto del 10 de agosto que golpeó a Cali y a otros municipios del Valle del Cauca y Colombia. Desde entonces, miles de personas han tenido que apoyarse en sus comunidades para enfrentar las pérdidas y comenzar a reconstruir sus vidas. En la capital del Valle, esa solidaridad también se trasladó a las empresas, algunas de las cuales pusieron sus recursos y capacidades al servicio de la emergencia. En La Poción, una empresa caleña dedicada al cuidado capilar, la respuesta comenzó incluso mientras la compañía intentaba recuperar su propia operación. Su sede administrativa, ubicada en el sector de Roosevelt, resultó afectada por el movimiento telúrico. Allí, parte de las paredes y las escaleras cedieron mientras seis colaboradores se encontraban en el edificio. “Íbamos bajando, dos ya habían bajado, dos colaboradoras bajaron muy rápido. Cuatro nos quedamos pues digamos en esta situación de cuando se estaba temblando y al mismo tiempo pues iban cayendo como las paredes”, relató Diana Martínez, gerente de marca de La Poción. Entérese: ¿Por qué está temblando tanto en Tolima? Chaparral registra 130 sismos en dos días

El edificio no colapsó estructuralmente, pero las oficinas quedaron destruidas por dentro. Los trabajadores lograron evacuar y ninguno sufrió afectaciones físicas. Mientras tanto, la parte operativa de la empresa, ubicada en Yumbo, pudo continuar funcionando, pues allí están los laboratorios, las bodegas y otras áreas que no tuvieron daños de la misma magnitud. La emergencia también tocó directamente a los trabajadores. Según la empresa, todos los empleados y sus familias se encontraban bien, aunque tres colaboradores perdieron sus viviendas. La compañía dispuso de otras propiedades para alojarlos mientras resolvían su situación. Entérese: $550.000 millones para familias afectadas por terremoto: así podrán usar la plata para vivienda y empleo

De atender la emergencia a movilizar ayuda

La reacción de La Poción, según explicó Martínez, comenzó desde el mismo día del terremoto. No fue necesario esperar una instrucción de los directivos: los líderes de los diferentes equipos empezaron a organizarse para identificar qué podían aportar sin poner en riesgo a nadie. Al día siguiente, cuando comenzaron a dimensionar la magnitud de la emergencia, la ayuda se concentró en varios frentes. La empresa llevó mercados, carpas y colchones a centros de acopio. También se alió con un hotel en la ciudad para entregar almuerzos en diferentes puntos donde se adelantaban labores de rescate y destinó elementos para los rescatistas voluntarios, como cascos, líneas de vida y guantes.

La ayuda no se concentró en un solo sector. La Poción reportó presencia en diferentes puntos de Cali, entre ellos zonas cercanas al edificio Los Colores, Capri, Altos de Santa Elena, La Buitrera y Granada. Posteriormente, las acciones también llegaron a municipios del norte del Valle del Cauca. El Centro de Bienestar Animal de Cali fue otro de los puntos apoyados, con alimentos especializados para perros y gatos afectados por la emergencia.

La ‘caleñidad’ como aquello que hace grande a la ciudad

Diana Martínez, gerente de marca de La Poción, atribuyó esa reacción a la “caleñidad”, un concepto que, según explicó, representa aquello que permitió que personas con diferentes condiciones se unieran alrededor de un mismo propósito. “Para nosotras, caleñidad es lo que nos unió como ciudad, o sea, como que de sacar lo nuestro adelante”, explicó. Lea más: Así ayudan empresas del Valle a las familias afectadas por el terremoto en Colombia Esa idea es la que la compañía busca trasladar a una nueva etapa, en la que pretende unir a más empresas y empoderar a los caleños. La intención es realizar campañas y eventos de pertenencia que, además de reunir a las personas, permitan recoger fondos destinados a la reconstrucción de Cali. La apuesta parte de una experiencia que la compañía asegura haber visto durante la emergencia: la solidaridad no estuvo limitada por el tamaño de una empresa, la condición económica de una persona o las diferencias entre sectores de la ciudad. “Lo que se vivió esos días, uno se queda sorprendido como de toda la solidaridad que sale de parte de las personas ante una catástrofe así tan grande”, señaló la entrevistada. La empresa también plantea mantener su apoyo a Cali más allá de la emergencia. Según explicó, esa decisión está relacionada con el vínculo que tiene la compañía con la ciudad desde sus comienzos: La Poción nació en Cali y está próxima a cumplir 11 años en el mercado. Continúe leyendo: Gobierno De la Espriella crea subsidio de $700.362 por trabajador para empresas afectadas por el terremoto La reconstrucción, sin embargo, será un proceso largo. La representante de la empresa reconoce que no puede establecer cuánto tiempo tomará recuperar la ciudad, pero mantiene una certeza: “De que se reconstruye, se reconstruye”. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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