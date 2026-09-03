Así ayudan empresas del Valle a las familias afectadas por el terremoto en Colombia

Entre las compañías que activaron acciones de ayuda está La Poción, empresa caleña que ha movilizado alimentos y elementos de primera necesidad hacia rescatistas, centros de acopio y municipios afectados. Como parte de esta respuesta, la compañía suministró alimentación a equipos voluntarios que participaron en las labores de emergencia y entregó elementos para apoyar su trabajo, entre ellos cascos y líneas de vida.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo fue el tercero de mayor magnitud registrado en la historia del país. En Cali, cerca de 15.000 familias resultaron damnificadas, según cifras de la Alcaldía.

La respuesta del sector empresarial frente al terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto se ha traducido en donaciones, entrega de insumos y apoyo logístico para atender las necesidades de las comunidades damnificadas. En el Valle del Cauca, empresas han puesto a disposición sus recursos y capacidades para acompañar a familias, equipos de rescate y animales afectados por la emergencia .

Las ayudas también han llegado a animales afectados por la emergencia, con la entrega de alimentos especializados al Centro de Bienestar Animal de Cali. FOTO: La Poción.

Las ayudas también han llegado a animales afectados por la emergencia, con la entrega de alimentos especializados al Centro de Bienestar Animal de Cali. FOTO: La Poción.

La ayuda también llegó a los centros de acopio, donde fueron distribuidos víveres, shampoo y otros productos básicos. Otro de los frentes de atención fue el Centro de Bienestar Animal (CBA), que recibió alimento especializado para perros y gatos que permanecen en recuperación.

Para ampliar el alcance de estas acciones, La Poción articuló esfuerzos con diferentes actores, entre ellos centros de acopio y el hotel City Express, que apoyó la preparación de alimentos para las personas vinculadas a las labores de emergencia.

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La respuesta se produjo mientras la propia empresa enfrentaba las consecuencias del terremoto. Parte de su sede administrativa en Cali resultó afectada, por lo que fue necesario reubicar al personal y suspender las actividades en ese edificio.

“Cuando ocurrió el terremoto, algunos de nuestros colaboradores se encontraban en las instalaciones y lograron evacuar mientras parte de la estructura resultaba afectada”, explicó Angélica Quintero, fundadora de La Poción. Según relató, tras conocer la magnitud de la emergencia, la prioridad fue establecer contacto con colaboradores y sus familias para verificar que estuvieran a salvo y posteriormente identificar las capacidades con las que podían contribuir.

La empresa también extendió la entrega de alimentos, insumos y productos básicos a diferentes municipios del Valle afectados por el desastre. A estas acciones se sumó el acompañamiento de colaboradores especializados, quienes brindaron apoyo psicológico a niños, niñas y familias ubicadas en refugios.

Para Quintero, la articulación entre empresas, organizaciones e instituciones resulta fundamental durante una emergencia. “Cuando se unen las fuerzas, los resultados pueden llegar mucho más lejos”, señaló.