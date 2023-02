El tema no es menor: de ese trabajo depende en buena medida la seguridad de los documentos públicos y secretos del archivo histórico más grande e importante del país, pues la Comisión de la Verdad fue creada por el Acuerdo de Paz para narrar las más de cinco décadas de conflicto armado de Colombia.

“Yo creo que no me hice entender, que no supe explicarles lo importante que eran esos 6 meses de más. Estamos hablando de labores técnicas muy complejas. Son 50 computadores con una tarea de almacenamiento cada uno. Es un muchísima información”, dijo Katz.

Sobre el presupuesto, Katz explicó que el equipo requiere alrededor de 700 millones de pesos mensuales para pagar la nómina de los casi 60 colaboradores y la gestión documental necesaria. Así las cosas, el nuevo contrato aprobará alrededor de $2.500 millones para esos tres meses en que debería quedar culminado el proceso de liquidación.

Por ahora, Katz aseguró que él y su equipo harán todo lo posible para asegurar que los más de 15 mil testimonios de víctimas y 1.236 informes que recibió la entidad queden asegurados, con copia espejo y en los entes internacionales que estableció la Comisión.