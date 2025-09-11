¿Quién es la nueva MinTIC, Gloria Patricia Perdomo y qué otros cambios habría en el gabinete de Petro?

Al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) aterrizó este jueves la ingeniera electrónica Gloria Patricia Perdomo en reemplazo de Julián Molina, quien tan solo duró seis meses en el cargo. Con Perdomo, son cuatro ministros los que han pasado en esa cartera en poco más de tres años. El MinTIC había sido un fortín del Partido de La U, que fue ocupado primero por Sandra Urrutia, luego Mauricio Lizcano —que militó en La U, pero tuvo hasta hace poco su propio partido “Gente en Movimiento”— y Triana. Su salida se terminó de concretar tras la derrota del Gobierno en la elección de magistrado de la Corte Constitucional en la que ganó Carlos Camargo. El presidente Gustavo Petro tomó la decisión apresurada de pedirle la renuncia a tres ministros provenientes de partidos que, según el mandatario, no apoyaron esa elección. Sin embargo, según fuentes consultadas por este diario, la molestia de Petro con Triana venía desde antes pues hubo una sensación de desconfianza y quejas recibidas por el mandatario sobre las ausencias del ministro a algunos debates legislativos y, en general, sobre su implementación del plan de Gobierno.

Los otros dos ministros a los que el jefe de Estado les pidió su renuncia fue a Antonio Sanguino (Trabajo) y Diana Marcela Morales (Comercio). Pero “todo indica”, según fuentes cercanas a ambos funcionarios, que su salida finalmente no ocurrirá. En el caso de Sanguino, hubo varias voces del Partido Alianza Verde que expresaron públicamente su molestia frente a esa decisión y destacaron los logros en esa cartera. Por el lado de Morales, que es considerada una cuota del Partido Liberal, distintas fuentes han dicho que estaría embarazada, pero sobre todo que no sería conveniente su salida pensando en la continuidad de algunos procesos en esa cartera que estuvo en encargo por tres meses tras la salida de Luis Carlos Reyes a principios de marzo.

¿Quién es Perdomo y qué efectos tiene su llegada como ministra de las TIC?