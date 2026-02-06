Trump causa indignación por publicar y luego eliminar un video racista de Barack y Michelle Obama como simios

La publicación de un video en el que aparecen el expresidente Barack Obama y su esposa Michelle como simios en un mensaje del presidente Donald Trump en su red Truth Social, provocó furia en Estados Unidos este viernes, y obligó a la Casa Blanca a borrarlo, tras atribuir su difusión a un “error”.
El meme de un segundo aparecía insertado dentro de un video que Trump colgó en su plataforma con teorías conspirativas sobre las elecciones de 2020, que perdió ante el demócrata Joe Biden.
“Un miembro del personal de la Casa Blanca realizó la publicación por error. Ya ha sido eliminada”, declaró un funcionario de la Casa Blanca a la AFP. Pese a la justificación, la publicación desató una ola de indignación bipartidista.
Aunque le atribuyen el “error” a un tercero, Trump, adicto a las redes sociales, acostumbra a republicar él mismo sus mensajes y toda clase de videos, documentos y memes, algunos creados con inteligencia artificial, de contenido humorístico o no.