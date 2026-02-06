Trump causa indignación por publicar y luego eliminar un video racista de Barack y Michelle Obama como simios

La publicación de un video en el que aparecen el expresidente Barack Obama y su esposa Michelle como simios en un mensaje del presidente Donald Trump en su red Truth Social, provocó furia en Estados Unidos este viernes, y obligó a la Casa Blanca a borrarlo, tras atribuir su difusión a un “error”. El meme de un segundo aparecía insertado dentro de un video que Trump colgó en su plataforma con teorías conspirativas sobre las elecciones de 2020, que perdió ante el demócrata Joe Biden. Siga leyendo: Obama y Harris arremetieron contra los aranceles de Trump: “No estoy aquí para decir se los dije” “Un miembro del personal de la Casa Blanca realizó la publicación por error. Ya ha sido eliminada”, declaró un funcionario de la Casa Blanca a la AFP. Pese a la justificación, la publicación desató una ola de indignación bipartidista. Aunque le atribuyen el “error” a un tercero, Trump, adicto a las redes sociales, acostumbra a republicar él mismo sus mensajes y toda clase de videos, documentos y memes, algunos creados con inteligencia artificial, de contenido humorístico o no.

Fuentes le dijeron a CNN que Trump suele publicar personalmente en Truth Social, especialmente a altas horas de la noche y temprano en la mañana. Durante el día, según las fuentes, suele firmar una publicación con las iniciales “DJT” para indicar que la hizo personalmente. La imagen difundida en la cuenta del presidente hace parte de otro video, satírico, creado al parecer por un seguidor suyo en el que el republicano aparece como un león, rey de la jungla, y otros numerosos políticos, entre ellos los Obama, como animales que le rinden pleitesía, o que hacen payasadas.

Esta es una parte del video publicado por Trump en el que los Obama aparecen como simios. FOTO: Captura de pantalla

Principales figuras del Partido Demócrata y e incluso del Republicano condenaron la publicación como “racista”. Previamente, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había criticado la polémica en torno al video, al calificarla de “falsa indignación” protagonizada por los críticos del presidente republicano. Lea más: En medio de la tormenta por el caso Epstein, Trump arremetió contra Obama y pidió que sea investigado por “traición” “Por favor, dejen la indignación falsa y publiquen hoy algo que realmente le importe al público estadounidense”, pidió la portavoz de Trump en un comunicado enviado a la AFP. En la madrugada del viernes, el video había recibido varios miles de ‘me gusta’ en la plataforma social del presidente. Los Obama, por su parte, no se han pronunciado al respecto.

Un comportamiento “repugnante”

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, posible candidato demócrata a la presidencia en 2028 y destacado crítico de Trump, arremetió contra la publicación. “Comportamiento repugnante por parte del presidente. Cada republicano debe denunciarlo. Ahora”, escribió en X la cuenta de la oficina de prensa de Newsom. Tim Scott, el único republicano afroamericano en el Senado, reaccionó también de manera negativa. “Rezo para que sea falso, porque es lo más racista que he visto salir de esta Casa Blanca. El presidente debería retirarlo”, pidió en la red X.

Otro senador republicano, Roger Wicker, lo consideró “totalmente inaceptable” y aseveró que “el presidente debería retirarlo y pedir disculpas”.

Ben Rhodes, ex alto asesor de seguridad nacional y estrecho confidente de Barack Obama, también condenó las imágenes. “Los estadounidenses del futuro abrazarán a los Obama como figuras queridas mientras que a él (Trump) lo estudiarán como una mancha en nuestra historia”, escribió en X.

