¿Quién es Howard Buffett? El filántropo multimillonario que acompaña a Shakira en Chocó

En la tarde del lunes, luego de una semana del terremoto de 7.4 que destruyó varios municipios del occidente colombiano, Shakira visitó Quibdó, capital del Chocó, acompañada por el filántropo Howard Buffett, representantes de CAF —banco de desarrollo de América Latina y el Caribe— y de la Fundación Pies Descalzos, para acompañar a niños, niñas, familias y educadores afectados por el sismo que golpeó al departamento.
En declaraciones a medios, la cantante habló sobre sus compromisos con el departamento tras la tragedia que dejó 115.000 afectados, 3.935 heridos, 294 fallecidos y 320 desaparecidos. Sin embargo, la cantante colombiana dejó que gran parte del reflector se quedara en Buffett. ¿Quién es él?