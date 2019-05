Así era Ilse Ojeda, la chilena asesinada en Colombia

Ilse Amory Ojeda González, la chilena de 51 años asesinada en Colombia presuntamente por su pareja cerca a Bucaramanga, era de carácter fuerte y de mucho temple, propio de la formación que le entregó por 25 años a Carabineros de la Policía de ese país.

Dos ideas eran las que quería materializar en tierras colombianas: ahorrar dinero para ayudarle a uno de sus dos hijos para completar para una operación de un ojo, sumado al anhelo de montar un restaurante de comida típica chilena, posiblemente en la capital santandereana.

Sin embargo, este último proyecto habría cambiado cuando llegó al país por una propuesta que Juan le hizo de invertir en unos negocios en Estados Unidos.

Estos detalles se los entrega a El País Andrea Nicole Reyes González, una de las dos nueras de la chilena y quien es actualmente la pareja de su hijo Jonathan Sánchez Ojeda (guarda de seguridad), de 30 años, quien viajó a Colombia con Alejandra, hermana de la víctima, para el reconocimiento del cadáver. Junto a Jonathan quedó en Chile otro hijo de la mujer, Mario F. Sánchez Ojeda (33 años), pastelero.

–Ella tenía una presencia imponente, tenía ‘parada de paco’, como le dicen aquí. Ella era muy alegre, pero de repente podía cambiar drásticamente, y si algo no le gustaba, te lo decía de frente, no te lo mandaba a decir con nadie–.

Con este rasgo característico de la personalidad de la mujer, quien llegó a Colombia el 5 de marzo con Juan Guillermo Valderrama, hoy el principal sospechoso de cometer el feminicidio, la nuera de la chilena dice que desde un comienzo su familia nunca creyó la versión de una pelea entre Juan e Ilse que habría terminado con el supuesto regreso de ella a Chile.

– No le creíamos nada a Juan de lo que decía de la supuesta pelea que habían tenido los dos y que por eso ella había huido. Y si tenía algo de verdad, a lo mejor él la siguió, no iba a permitir que se fuera, y terminó matándola. Yo creo que al momento de ella hacer el video que no conocimos y que salió en el peritaje del celular, él la encara para pedirle la tarjeta, que sé yo... y ahí la mató, porque no iba a permitir que se le fuera el dinero–.

Ojeda González era entregada a sus nietos Antonella, Amory y Axel, y también a los hijos de Andrea: Héctor y Agustín. Por ejemplo, en la última Navidad les regaló pistolas de agua y muñecos de acción de los Avengers.

La mujer, quien fue hallada muerta en la vereda Portachuelo, en Santander, habría cumplido 52 años el pasado 28 de abril. A ella no le gustaban casi las fotos, prefería vivir momentos íntimos en familia. Amaba escuchar rock. Sin embargo, luego de conocer a Juan Guillermo en Carabineros en 2017, la mujer habría cambiado su forma de ser con la familia.

–Antes de conocerlo era una mujer preocupada por la familia, pero con Juan a su lado se aisló un poco de nosotros porque el plan era solo tenerla para él, para dejarla completamente sola. Luego de que ella viajó a Colombia, y que dejó viviendo en el apartamento por un tiempo a su hijo Mario, los vecinos del lugar empezaron a decirle a Natalia, la otra nuera de ella, que constantemente se escuchaban gritos y que él le pegaba a Amory. En 2018 hubo un incidente y este año otro, según dijeron, donde él le había pegado, pero ella dijo que había sido jugando. ‘No le pongan color’, nos dijo–.

La pareja convivió hasta febrero pasado en un complejo de apartamentos que Carabineros de la Policía tiene en Santiago de Chile. Mientras le salía la pensión a la mujer, fue vigilante entre diciembre y febrero.

–Cuando él llegó a Santiago luego de estar en Colombia un tiempo, ella se puso a trabajar para mantener la casa mientras le salía el pago, pero el lindo (Juan) no trabajaba, se la pasaba ahí echadito todo el día. Nunca se dio la instancia para conocerlo porque el tipo era mantenido de ella y se ganó al tiro el desprecio de la familia...–.

Jonathan, el menor de los dos hijos, durante toda esta semana estuvo en Colombia con Alejandra Ojeda González, hermana de la chilena. Ayer retornaron a Chile con el cuerpo de la mujer. ‘El Jona’, como le dice Andrea, no alcanzó a hablar con su madre para su cumpleaños el 2 de abril. Hasta el sábado 27 de abril, la mamá de Ilse Amory Ojeda González se enteró de que su hija había sido asesinada en Colombia.

El cuerpo llegó a Chile

El féretro de Ilse Amory Ojeda llegó ayer a Chile. Su velorio se realiza en la capilla Nuestra Señora del Carmen, en la capital chilena. “Reitero mi enorme gratitud a quienes se hicieron presente, de alguna u otra forma, en este largo pesar en mi familia”, dijo Alejandra, hermana de la chilena, en Facebook.