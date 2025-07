Petro volvió a criticar al Banco de la República por no reducir las tasas de interés

En un discurso que se caracterizó por responder al saliente dignatario del Senado, el presidente, Gustavo Petro, instaló las sesiones del cuarto periodo de sesiones del Congreso de la República, con un discurso en el que defendió la labor del Legislativo y sostuvo que en esta ocasión sus miembros no están presos por ser miembros del paramilitarismo. Lea más: Sin sorpresas en Senado: el liberal Lidio García fue elegido para presidir la Corporación en el último año de sesiones Petro, tras hacer un repaso por la historia del país, sostuvo que la democracia en este momento es cuando mejor se ha hecho de forma libre y sin presiones como sucedió con la injerencia que tuvo durante muchos años el paramilitarismo, y en eso dijo que el 35% del Congreso terminó preso en algún momento.

Instalación del Congreso para el periodo 2025-2026

“Qué diferencia entre el Congreso de la República que yo viví y el de hoy. Ya estamos a tercer año de mi gobierno y no está el 30% de los senadores presos. Diferencia sustancial, si es que queremos hablar de democracia”, dijo el presidente Gustavo Petro en su discurso. “Nosotros no odiamos a quienes nos torturaron, y la prueba es, amigas y amigos congresistas, aquí no hay nadie que pueda decir que el presidente de la República le dio orden al DAS o quien haga sus veces para interceptar unas comunicaciones de los congresistas de la oposición”.

Petro habló de inflación y de tasas de interés

Destacó, además, avances en justicia social y aseguró que recibió una inflación superior al 13% y hoy está en 4,82%.

También volvió a cuestionar a la junta directiva del Banco de la República por no disminuir a un ritmo más acelerado la tasa de interés. Aseguró que esta medida no contribuye al crecimiento económico. “Esa inflación la hemos bajado, hemos tenido un éxito enorme y hay un debate que insiste en que la caída de la inflación se produce porque se retuvo a través de la tasa de interés la liquidez. Otros economistas pensamos que esa tesis es falsa y lo ponemos como debate, no como tiranos, que queremos cerrar el Banco de la República. Eso no significa que silenciemos nuestra posición”.

También dijo: “Creemos que no es por exceso de moneda que creció la inflación, creció por factores externos. No se podía responder con un alza de las tasas. Hablé con Venezuela para salvar a Monómeros y no subí los peajes y aun en contra de una posición mía no subí el diésel y bajamos la tasa de interés en contra de la Junta del Banco de la República”. “Bajamos la inflación y Colombia salió de la crisis inflacionaria. Sería mayor el crecimiento de la economía si el Banco de la República bajara la tasa real de interés. La tasa decrece, pero menos que la tasa de inflación”. Le recomendamos leer: Fact Check: las imprecisiones del presidente Petro durante su reporte de gestión frente al Congreso Comentó que “hoy la posibilidad de riqueza no está en la renta, que es el paso del recurso de un bolsillo a otro, como cuando el colombiano le paga su casa al banquero, ahí no hay producción de riqueza. Había que producir, había que volver a la tierra abandonada, al taller, a la fábrica y había que regresar a la universidad para tener una economía productiva y las cifras dicen que lo estamos consiguiendo”.

Desempeño económico del agro colombiano en el discurso de Petro

En su referencia la economía también mencionó al agro y su desempeño. “Desde 2005 el agro no tenía un peso como ahora y no me da pena el agro. Hoy por hoy, en este mes, la agricultura creció 7,1% real. Recuerda algún colega mío, que en un año la agricultura haya crecido más de 7%, siempre era la cenicienta”. Puede leer más: Inflación en Colombia bajó de 5% y volvió a niveles de 2021, ¿qué hay detrás? Añadió: “Alcanzamos cifras récord en la exportación de productos agrarios. Por eso el valor más alto de estas exportaciones la última vez que lo encontramos fue en 1995. Sacamos del hoyo negro la agricultura en Colombia”.

Y en relación con el tema financiero, se refirió con que “el pacto que hice con el sector bancario fracasó, que se cree una ley de inversión forzosa para el pequeño empresario de este país”. En el discurso se refirió, nuevamente, como en la mañana de ayer a la exportación de carbón nacional. Expuso que “no se puede exportar carbón a Israel, está prohibido por la ONU. Las empresas exportadoras, Drummond y Glencore, decidieron desobedecer al presidente (...) Usaré el instrumento que los tratados permiten cuando el contratante es causante de crímenes contra la humanidad”. Además: Drummond respondió a Petro que exportación a Israel se hizo con aval del Gobierno

Qué dijo el presidente Petro sobre la reforma laboral

Indicó que ahora se debate “sobre la reforma laboral, independiente de que decían que no iba a pasar la ley... Aquí lo que ha habido es debate, ya no sobre el crimen y la muerte sino sobre las reformas que necesita este país”. Incluso, sostuvo que “ya no debaten sobre si Mancuso se paraba en un atril o se debate sobre si había que masacrar a los jóvenes porque pedían justicia social. Ahora debatimos sobre los problemas del pueblo y eso sí se llama democracia”.