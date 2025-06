¿Quién es Mauricio Gaona y por qué ya lo están pidiendo como ministro de Justicia en Colombia?

Actualmente es tendencia el nombre de este abogado y profesor, puesto que la gente no logra dimensionar su capacidad de traer a colación temas tan coyunturales como la consulta popular por decreto que promueve el presidente Gustavo Petro . También sorprende la manera en que Gaona separó los términos de Asamblea Nacional Constituyente y Asamblea Popular Constituyente, pues esta última, según dijo, “es una figura que utilizan varios líderes autoritarios y populistas en el mundo, desde el África septentrional, el sudeste asiático, Centroamérica y el caso más reciente en Venezuela”.

El cierre del debate por cuenta de Mauricio Gaona fue así: “(...) Esa Corte, esa sala constitucional de la cual mi padre fue su presidente hizo algo muy importante en derecho comparado internacional, que fue entregarle a ustedes -señores de la Corte Constitucional- la posibilidad de realizar un control previo; los conmino respetuosamente a ver las decisiones de Manuel Gaona Cruz declarando la constitucionalidad del tratado de extradición de los Estados Unidos en marzo de 1985. Observen cómo aplicaron un control previo que no existía en la Constitución del 86”.

Mauricio recuerda cuando su padre lo llevó al colegio en el que este último había terminado el bachillerato. Luego lo invitó a conocer los salones y después le mostró la universidad en la que se había graduado con honores: Universidad Externado de Colombia. La intención de don Manuel era enseñarle a sus hijos sobre la excelencia y el esfuerzo, pues sabía de antemano que no estaría por mucho tiempo con ellos.

Por circunstancias ajenas, José Mauricio se vio en la obligación de abandonar a su país de origen hace más de 20 años. Él contó en una entrevista con EL COLOMBIANO, que en su pasado tuvo que investigar diversos temas de corrupción en Colombia, por lo que se ganó algunos enemigos que no lo querían tener cerca.

“Me fui porque hubo una combinación de factores en los que me tocó investigar mucha corrupción. Y me di cuenta desde muy joven que tenemos un país supremamente corrupto... con el respeto de muchas personas. Hay servidores públicos que han sido excelentes, pero no son la gran mayoría, y eso explica los problemas que tiene este país”, afirmó.

No obstante, a Gaona se le presentó la oportunidad de enseñar en la Universidad de Yale durante un breve tiempo, por lo que no la desaprovechó y decidió emprender su camino hacia Estados Unidos. “Yo sí pensaba en regresar, pero cada vez que uno piensa en volver sale algo más. Ya cuando me fui a mirar para atrás, ya estaba muy metido en la academia y los proyectos resultaron más interesantes”, mencionó.