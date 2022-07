Una defensora de derechos humanos desde el arte: así se podría describir muy brevemente a Patricia Ariza, la mujer que escogió el presidente electo Gustavo Petro para liderar el ministerio de Cultura a partir del próximo 7 de agosto. Es, además, la primera mujer que anuncia el próximo jefe de Estado para integrar su gabinete.

Ariza tiene una amplia trayectoria en la dramaturgia colombiana y actualmente es la presidenta de la Corporación Colombiana de Teatro. Así mismo, es cofundadora del Teatro La Candelaria de Bogotá, con Santiago García, otro curtido y reputado experto en la escena, y ha escrito una vasta cantidad de obras en las que deja ver su sensibilidad por los temas de minorías, víctimas y defensa de los derechos humanos.

Tanto es así, que en el 2019 se convirtió en la primera latinoamericana en recibir el “University of Minnesota Civitas Champion Award”, galardón que surgió ese mismo año para destacar a las personas que desde su quehacer marcan una diferencia significativa y positiva en su comunidad. A Ariza en particular se le reconoció su compromiso con los derechos humanos desde las artes, que se evidencia no solo en sus obras sino en sus poemas.