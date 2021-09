Almorzábamos en la Universidad de Los Andes cada semana con don Mario Latorre y Fernando Cepeda, entre otros, hacia 1985. Se formaban unas tertulias interesantes. En una de estas, supimos los asistentes que Latorre y Cepeda estaban asesorando al candidato Virgilio Barco. Cuando Barco ganó les dije que tenía interés en vincularme a su gobierno.

Una vez posesionado Barco, le reiteré a Cepeda y a Latorre mi interés. Me citaron en el palacio presidencial, en la antesala del despacho de don German Montoya. Me hizo entrar su secretaria. Ni Cepeda ni Latorre llegaron. Al entrar me preguntó don German si conocía a Carlos Ossa. No lo conocía. Posteriormente, me pidió firmar un nombramiento. Llegó entonces don Mario Latorre, quien me consideraba como un experto en desarrollo regional y así se lo comunicó. Montoya solo respondió “perfecto”. Él me recibió de pie. Nunca se sentó. De Montoya aprendí a recibir a los interlocutores de pie, ir al grano, y no perder tiempo.

Después, cuando iba en el carro, oí en la radio que me había nombrado Secretario de Integración Popular de la Presidencia de la República. Llegué a la casa sin saber de qué se trataba el cargo para el que me habían nombrado y le comenté eso a mi señora de entonces. Después, Fernando Cepeda me contó que el Secretario de Integración Popular era el que dirigiría el PNR (Plan Nacional de Rehabilitación). Como a la semana de haberme posesionado conocí a Virgilio Barco.