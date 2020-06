Razones por las que la cadena perpetua naufragaría en la Corte

“Acá toca demostrar que la cadena perpetua estaría modificando un elemento esencial de la Constitución del 91, que es una constitución personalista y garantista de los derechos y libertades de las personas. Establecer cadena perpetua violaría esa esencia constitucional de establecer garantías y derechos”, dice Charry, y agrega que para hacerse efectiva, deberá tener un marco normativo que aún no existe, porque solo con lo que dice la Constitución, no puede aplicarse lo aprobado.

Así lo explica el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry , quien argumenta que el Congreso puede reformarla, pero no cambiar o sustituir sus artículos.

La aplicabilidad de lo aprobado con respecto a la cadena perpetua es otro de los asuntos que para Helena Hernández, abogada penalista y docente en las universidades Del Rosario y la Gran Colombia, llevaría a tumbar el acto legislativo por la Corte.

Hernández asevera que la modificación hecha por el Congreso no es acorde a las finalidades constitucionales regentes, que buscan resocializar a los que han cometido algún delito y no pueden ser degradantes o inhumanas.

“Es incompatible una cadena perpetua con nuestro modelo constitucional. Se puede caer o la Corte puede condicionarla debido a que esto necesita una reforma al código penal y eso es lo más problemático, porque lo que se acaba de aprobar tiene, a la larga, muchas condiciones favorables para los mismos condenados en la actualidad”, expresa la jurista.

Además, Hernández enfatiza en que los legisladores omitieron un asunto importante y es que este tipo de condenas en materia de política criminal no disuade al victimario, “porque lo que disuade no es una pena alta, es la efectividad de administración de justicia, que se capture y se judicialice a los infractores, y esto en Colombia no sucede”.

En esa vía, dice Hernández, aumentaría la impunidad del delito porque un victimario no pensará en cuanta cárcel le darán al saber que es cadena perpetua, sino en que tan fácil pueda ser capturado y, al concluir que no lo será, no le preocupa y cometerá el delito contra los niños.