Cataño, quien intentó aspirar a la Alcaldía de Cali, alegó ante el sistema de quejas y reclamos del CNE que la renuncia de Bolívar a su curul en el Senado no se habría hecho efectiva y oficial exactamente un año antes de su eventual llegada al cargo de elección popular al que aspira.

Se trata de la ciudadana Juanita Cataño , quien elevó una queja en ese tribunal electoral alegando que la candidatura de Bolívar debería desvirtuarse alegando que su renuncia al Congreso para poder lanzarse, según ella, no se oficializó en los tiempos establecidos.

La ciudadana anunció la solicitud que hizo para revocar la inscripción del candidato del Pacto en sus redes sociales, donde detalló que su reclamo se sustenta en que la Gaceta del Congreso no publicó oportunamente la renuncia de Bolívar , lo que considera que lo inhabilitaría .

“Su renuncia no fue publicada en la Gaceta del Congreso o edicto, lo que implica que no terminó el proceso legal para efectos jurídicos ante terceros. Esto hace que se encuentre vigente la prohibición de desempeñar un cargo publico al 1 de enero de 2024, no siendo posible su posesión como alcalde en caso de que sea elegido”, aseguró Cataño.

Por ahora no está claro que este reclamo tenga futuro, ya que la inscripción de Bolívar como candidato a la Alcaldía de Bogotá fue totalmente legal, de acuerdo con los parámetros establecidos por la Registraduría, que validó su documentación y su aval.