¿Qué pasará con los $1.000 millones que ofrecían por ‘Bendito Menor’ tras su muerte en Riohacha?

La muerte de alias ‘Bendito Menor’, señalado por las autoridades como máximo cabecilla de la subestructura ‘Javier Cáceres’ de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, pone ahora la atención sobre uno de los elementos que acompañó durante meses la búsqueda del criminal: la recompensa de $1.000 millones ofrecida por información que permitiera dar con su paradero.
El señalado delincuente fue abatido durante la madrugada de este viernes 4 de septiembre en Riohacha, La Guajira, durante la operación ‘Centinela de la Patria’, un despliegue en el que también murieron otros tres integrantes de la organización criminal.
De acuerdo con la información conocida sobre el operativo, la ubicación de ‘Bendito Menor’ fue posible a partir de datos suministrados por una fuente humana, que posteriormente fueron contrastados por los organismos de inteligencia colombianos y con apoyo de agencias de inteligencia de Estados Unidos.
Hasta el momento, la información entregada por las autoridades no precisa que la recompensa de $1.000 millones haya sido efectivamente pagada ni quién sería el eventual beneficiario. Lo que sí está establecido es que una fuente humana aportó información considerada clave para localizar al cabecilla.
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