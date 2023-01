La disminución del 50% en el precio del Soat para 14 tipos de vehículos, que fue anunciada por el Gobierno de Gustavo Petro, podría poner en jaque el presupuesto destinado para las EPS y el Sistema de Salud.

El tema es muy técnico pero, en resumidas cuentas, se traduce en que múltiples costos que antes eran asumidos por las aseguradoras ahora pasarán a ser responsabilidad del Estado y, por ende, presionará aún más la asignación presupuestal para las EPS, que se han quejado de recortes constantes que, según ellas, pondrían en riesgo no solo a esas entidades, sino al sistema de salud completo.

El experto Johnataan García, magíster en Salud Pública de la Universidad de Harvard, lo explica de manera sencilla: “Con la disminución del precio del Soat, las aseguradoras no iban a estar dispuestas a seguir pagando lo mismo por accidentalidad, y lo mismo las EPS, que no iban a aceptar pagar un valor que antes le correspondía a las aseguradoras. Ahí fue donde entró el Gobierno y dijo que él asumiría esos costos, pagando desde el fondo de la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES”, un punto sensible, porque justo de esa entidad sale todo el dinero para pagar la salud.