Se espera 70 % de participación en jornada electoral, según el Registrador

Llegó la hora cero para el primer gran reto electoral del gobierno del presidente Iván Duque y para ello la Registraduría Nacional ya tiene todo listo para lo que serán los comicios de este domingo 27 en todo el territorio nacional, donde podrán participar 36.602.752 colombianos.

El registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, habló sobre los aspectos más importante de esta jornada y resaltó que se espera que cerca del 70 % de la población habilitada para votar ejerza su derecho, una cifra que sería histórica.

¿Cómo avanza la preparación para la jornada electoral de mañana domingo?

Puedo dar un parte de normalidad respecto a los preparativos del proceso electoral. Todas las actividades de preparación de material electoral, organización de kits, distribución, organización de infraestructura tecnológica y de comunicaciones se vienen presentando con normalidad.

¿Alcanzarán a llegar a tiempo los 107.305 kits electorales que deben repartirse en todo el territorio nacional para el domingo?

En estos momentos tenemos toda una matriz de distribución de transporte justamente para eso, para que todo el material llegue de forma oportuna a todos los sitios del país, y que los colombianos puedan votar desde las 8:00 de la mañana del día domingo.

Estas serán las primeras elecciones regionales que se desarrollarán tras la firma del acuerdo de paz de La Habana. ¿Cree que aumentará la participación?

Normalmente, en las elecciones territoriales hay mayor participación. Históricamente, en elecciones presidenciales está entre 42 % y 46%, sin embargo, en 2018 fue del 54 %, aumentó significativamente. En elecciones territoriales la participación ha estado entre 55 % y 65 %, por lo que este año esperamos que llegue a alrededor del 70 %.

¿Los problemas de seguridad que se presentaron a lo largo de la campaña electoral y las amenazas de protestas para el día de las elecciones podrían afectar la participación de la ciudadanía?

Hemos sabido de algunos municipios donde se han presentado algunas protestas populares por decisiones de trashumancia electoral y cosas por el estilo, como Pedraza (Magdalena), La Guajira, Sincé (Sucre), pero obviamente son temáticas de orden público que, en caso de presentarse en la jornada electoral, serán atendidas por las Fuerza de Policía y las Fuerzas Militares. Estamos trabajando articuladamente y esperamos que no vaya a haber ningún tipo de problemática.

Hasta el momento, ¿se han presentado traslados de puestos de votación por algunas de estas condiciones?

No se ha producido ningún tipo de traslado. Obviamente, los traslados pueden darse si las circunstancias lo ameritan, incluso el día de las elecciones. Sin embargo, la decisión es tomada por los comités municipales de seguimiento electoral, del que hacen parte el alcalde, el personero, el comandante de Policía, los representantes de los partidos y el registrador municipal.

Usted mencionaba que algunas protestas que se han presentado tienen relación con la trashumancia, que es una de las mayores amenazas que se han presentado en las elecciones. ¿No teme que pueda haber confusión en este sentido con algunos ciudadanos?

Lo que hemos hecho, simplemente, es implementar las decisiones del Consejo Nacional Electoral. De las 3.683.499 inscripciones de cédulas quedaron sin efecto cerca de 1.087.000. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar esas resoluciones e incorporarlas en el censo electoral para devolver muchas de esas personas a sus anteriores puestos de votación y hemos logrado informar a esas personas a través de mensajes de texto de cuál va a ser su mesa real.

¿Se le alcanzó a informar a toda la gente de estas decisiones que se tomaron, teniendo en cuenta que salieron resoluciones hace pocos días?

Como hubo algunas decisiones que salieron hace muy pocos días, vamos a tener unos listados en los puestos de votación para permitir que a esas personas a las que les fue tardíamente anulada su inscripción, puedan votar.

La Misión de Observación Electoral -MOE- había hecho un llamado, porque consideraba que los jurados de votación no estaban suficientemente capacitados. ¿Podrán ellos guiar a estas personas?

La semana pasada la MOE alertó diciendo que se había apenas capacitado el 45 % de los jurados de votación. Hasta el reporte del miércoles en la noche teníamos el 70 % de jurados capacitados y falta incluir las capacitaciones de estos días y las del sábado. Creo que no va haber ningún problema, porque, adicionalmente, en la página web de la Registraduría existe el sistema nacional de capacitación electoral, donde hay módulos en video para guiar a los jurados o para que estos puedan fortalecer conocimientos con el propósito de que el proceso de votación salga muy bien.

Además de los delitos de trashumancia, ¿qué otro tipo de amenazas advierte la Registraduría Nacional frente a las elecciones del domingo?

Estas son las elecciones más complejas que hay desde el punto de vista de operación y logística. Son 3606 elecciones diferentes en un mismo día, en la que participan más de 116.000 candidatos, hemos tenido que imprimir 157 millones de tarjetas electorales y distribuir material para 11.580 puestos de votación en toda la geografía colombiana. Obviamente, hay muchos riesgos que no dependen de nosotros, como el tema del clima, la seguridad, entonces para nosotros todas estas son preocupaciones, pero hemos venido trabajando de manera muy profesional para minimizar esos riesgos y en todo caso buscar planes de contingencia para atender estas circunstancias.

Algo que siempre le preocupa a muchos sectores es el despliegue de biometría. ¿Cómo será distribuida para el domingo?

Vamos a tener 14.500 estaciones de biometría en 26 departamentos y en 190 municipios. La definición de los municipios donde va a haber biometría se hizo en un trabajo conjunto con Procuraduría, Fiscalía y MOE, teniendo en cuenta los municipios donde históricamente se ha presentado suplantación. Obviamente, en cada puesto de votación va a haber Fuerza Pública, Policía, Procuraduría y Fiscalía para reforzar la seguridad.

¿Cómo va a estar la jornada en términos de observación electoral?

Vamos a tener cerca de 3000 observadores nacionales, va a haber alrededor de 80 observadores internacionales, pero además va haber testigos electorales. Hemos organizado una plataforma digital, que pusimos a disposición de los partidos políticos para que ellos asignaran testigos electorales en todas las mesas de votación del país. Hasta este momento van alrededor de 400.000 testigos electorales en la plataforma y ellos son los mayores veedores del proceso electoral, esto sin incluir los que pudieron haber ingresado este viernes, cuando cerró el plazo para estas inscripciones. El mayor número de inscritos en general se presenta en los dos últimos días y por eso esperamos que aumente la cantidad de testigos electorales.

¿Cómo está la efectividad del sistema de software para monitorear las elecciones?

Tenemos cerca de 15 software que se utilizan para la preparación de las elecciones. Desde mayo celebramos un convenio con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Centro de Apoyo de Organismos Electorales, para que nos hicieran acompañamiento técnico e internacional desde el inicio de la jornada. Esto es preparación, pruebas, simulacro y también validación de las votaciones. Han venido 15 ingenieros especialistas en lo electoral para hacer ese trabajo de acompañamiento técnico y hasta el momento nos han dado parte de plena normalidad. Se ha podido comprobar la funcionalidad y la seguridad de los software que utilizaremos y seguirán monitoreando hasta el día de las votaciones.

En estas elecciones se estrena la figura del estatuto de la oposición, que les da la posibilidad a los segundos de alcaldías y gobernaciones ocupar sillas en los concejos y asambleas. ¿Es cierto que por este motivo no habrá preconteo en estos últimos?

Preconteo sí va a haber, porque nosotros vamos a informar a la ciudadanía los resultados de las elecciones. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que para los casos de concejos y asambleas, como el estatuto de oposición dijo que las segundas votaciones para alcaldes y gobernadores pueden aceptar una curul en esas corporaciones dentro de las 24 horas siguientes a la elección, no podemos hacer asignación de curules en el preconteo, sino que debemos esperar a que ellos comuniquen su decisión. Como no vamos a contar con esta información al momento de la consolidación, solo vamos a informar los resultados de las votaciones, no las configuraciones de curules o de estas corporaciones.