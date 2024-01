Las autoridades mexicanas descartaron que se trató de un secuestro y, por el contrario, confirmó que las mujeres habían viajado hacia Norteamérica para realizar trabajos como damas de compañía. Por esta misma razón activarán el mecanismo de deportación, pues en el control migratorio las mujeres dijeron que su visita a México obedecía a turismo y no a un trabajo que les dejaría réditos económicos.

De otro lado, la madre de una de las colombianas había relatado a medios internacionales que las jóvenes si estaban retenidas en contra de su voluntad.



Entérese: México descartó que colombianas fueran víctimas de trata; 7 serán deportadas por suministrar información falsa

“No, ellas sí estuvieron retenidas, obvio fue en contra de la voluntad de ella porque esas niñas no querían estar ahí; las tenía un grupo, no sé qué grupo, no sé, pero sé que es algo ilegal”, había relatado la señora al medio Telereportaje XEVT de México.

Después de los trámites de deportación, siete de las ocho colombianas aterrizaron en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Una de ellas se quedó en México porque estaba cobijada por la calidad de refugiada.

“Son personas repatriadas, son personas que al haber sido víctimas de grupos y de organizaciones criminales, de bandidos, de organizaciones de mafiosos, no les queda fácil decir que ellas son víctimas y por eso y por el desconocimiento del tipo penal lamentablemente pareciera que se revictimizan”, había explicado Sonia Bernal, subdirectora de Gobierno, Gestión Territorial y Lucha contra la Trata de Personas.