“(Hay) ministros y ministras que han pasado por aquí sin saber cuál es el Programa de Gobierno; y yo no puedo tener mi último año con gente que no sepa el Programa de Gobierno y no lo aplique , de cualquier color de piel, de sector político o lo que sea”, reclamó el mandatario en el más reciente Consejo de Ministros televisado.

En esa línea, confirmó que va a hacer “cambios radicales”, alegando que dentro del propio gabinete no están dando cumplimiento al Programa de Gobierno. “Anuncio que voy a hacer cambios radicales, porque parece que me critican los cambios que yo he hecho en estos tres años, que son hartos; porque no encuentro el gabinete que cumpla el Programa de Gobierno, y el Programa de Gobierno es un mandato popular”.

“Tengo que decir aquí que muchos ministros y ministras me traicionaron a mí, traicionaron el mandato popular y están llevando los recursos al gran capital, engañados o no”, indicó Petro, insistiendo en que “la base democrática es el voto popular; la Presidencia ordenó unas cosas y el gabinete está haciendo lo contrario”.



