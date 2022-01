A europeos los pueden devolver si falta una dosis

Dos ciudadanos españoles, la periodista Marta Nebot y su esposo, tuvieron que viajar durante 30 horas y cruzar tres veces el océano Atlántico para llegar a Colombia. ¿La razón? Una exigencia de las autoridades migratorias del país, de la que se dieron cuenta cuando ya era demasiado tarde, y que los obligó a completar tres vueltos en dos días: uno inicial con el que llegaron a Colombia, otro más con el que fueron devueltos hacia su país, y un último cuando regresaron con los papeles pedidos y pudieron avanzar hacia Jericó, Antioquia, donde estaban invitados al Hay Festival.

El incidente ya se ha repetido. Tal como le explicaron a Nebot, por lo menos otros ocho extranjeros de ese continente han presentado la misma situación y, a falta de soluciones, han tenido que devolverse con los gastos de tiempo y dinero que ello implica.

Ahora bien, el caso de la periodista resulta de una inconsistencia entre Colombia y España, que asimilan un esquema de vacunación completo de manera distinta. Mientras que en Europa los ciudadanos tienen vacunación completa tras contagiarse y recibir al menos una dosis de cualquier vacuna, acá se requiere tener las dos dosis para considerarlo completo. “Pero esa diferencia nadie nos la explicó y no está clara en las páginas oficiales del Gobierno”, detalla Nebot.

En su caso, la española se contagió de covid y unos cinco meses después se aplicó una dosis de Pfizer, lo que le bastó para tener el “pasaporte covid” europeo, pero no para ingresar a Colombia.

Por eso Nebot no tuvo otro remedio que abandonar la fila de Migración y aceptar ser deportada a su país, pues le pedían una prueba PCR negativa que no podía hacerse en territorio nacional. No le dieron otra posibilidad. “No hubo tiempo de explicaciones o de soluciones, en menos de media hora ya estaba montada en otro vuelo”.