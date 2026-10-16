Retiro de obras del Museo Nacional genera controversia sobre la memoria histórica; MinCultura defendió la decisión, mientras aumenta el rechazo

Al Museo Nacional de Colombia le quedaron paredes vacías. Fotografías, afiches y objetos que contaban episodios de la historia política y social del país fueron retirados de sus espacios de exhibición, en una decisión que, según una investigación de La Silla Vacía, habría sido ordenada desde el Ministerio de Cultura. En al menos tres salas, el medio documentó cerca de 30 piezas desmontadas, entre ellas materiales relacionados con las luchas de la población LGBTIQ+, los movimientos feministas, la violencia política contra la Unión Patriótica y el proceso que condujo al Acuerdo de Paz de 2016.
El retiro ocurrió en medio de los anuncios del presidente Abelardo de la Espriella sobre una “contrarrevolución cultural” y una “lucha abierta, decidida y patriótica contra el wokismo”. Para el mandatario, las instituciones culturales no deben promover interpretaciones ideológicas de la historia ni convertirse en escenarios de adoctrinamiento. Desde otra perspectiva, la decisión ha suscitado cuestionamientos sobre la representación de poblaciones históricamente excluidas y sobre los criterios técnicos que orientan las exposiciones de un museo.
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