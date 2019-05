Reto: mover 3,8 millones de afiliados de Medimás

Para nadie es un secreto que hay incertidumbre. Los dos fallos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de la semana pasada, que le dieron prácticamente la sentencia de muerte a Medimás, generaron más dudas que certezas en Colombia y en los 3,8 millones de afiliados de esta empresa y los cerca de 25.000 empleados, directos e indirectos.

El primer fallo reversa la venta de Cafesalud (estimada en 1,6 millones de pesos), que derivó en lo que hoy es la segunda Empresa Promotora de Salud (EPS) más grande del país (la primera es Nueva EPS) y, el segundo, porque le ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud que le quite la habilitación como empresa prestadora, es decir, eliminarla del mercado y trasladar sus usuarios a otras EPS.

Sin embargo, la EPS ha dejado claro que seguirá garantizando la prestación de los servicios a sus afiliados y, a través de correos electrónicos, les ha dicho que “Medimás no para”. Para ello, explica, adelantan su defensa con el objetivo de salir avante ante las decisiones judiciales, destacando que el 6 de mayo pasado radicó el recurso de apelación, “lo que implica que el proceso será elevado al Consejo de Estado y hasta no tener un pronunciamiento de este no tendrán ningún efecto los fallos emitidos por el Tribunal”.

Pero, como la situación hasta ahora no está definida y las dudas están sobre la mesa, EL COLOMBIANO habló con Fabio Aristizábal, superintendente de Salud, para indagar sobre cómo va el proceso, cómo sería el traslado y cuáles las preocupaciones.

Aristizábal precisó que desde el 13 de agosto de 2018, cuando asumió la Superintendencia, “sabíamos que este problema de Medimás lo tendríamos que afrontar”, tal cual está sucediendo ahora, tras 21 meses de operación de la empresa, que está en 30 de los 32 departamentos del país.

¿Por qué lo sabían desde el principio?

“Teníamos tres problemas graves cuando llegamos. Coomeva, Savia Salud y Medimás. La connotación de Medimás es mucho más grande porque no es una EPS regional y en muchos de los municipios está solo esta EPS y, en otros, comparte la plaza con EPS con medida de restricción o vigilancia especial”.

¿Y qué está haciendo el Supersalud con los dos fallos?

“Hay que esperar que quede en firme y, los actores que estamos involucrados, algunos piden aclaraciones, otros adiciones u otros pedirán apelaciones. Independiente de la ruta o las órdenes que fije el Tribunal, vamos a seguir la ruta que ya traía la Superintendencia”.

Sí, no es algo nuevo, ustedes ya habían iniciado procesos...

“Sí, habíamos iniciado revocatorias parciales y le habíamos ordenado salir de tres departamentos: Sucre, Cesar y Chocó, donde su población será redistribuida en otras EPS que no tengan ninguna medida”.

¿Qué decirles a los usuarios, que son los más preocupados, porque se verían directamente afectados?

“Lo más importante es no generar pánico y decirles que mientras Medimás esté habilitada, tendrá que responder por la salud de sus afiliados, la oportunidad, la entrega de medicamentos, las autorizaciones... todo”.

¿Cómo interpreta los fallos?

“Ambos van en la misma vía, pero uno se mete con lo de antes, la estructuración del negocio. El otro, más hacia adelante, con el funcionamiento, pero ambos me dicen que le quite la habilitación”.

La preocupación de los usuarios está en que, por ahora, están en un limbo...

“Los vamos a ubicar en otras EPS que no tengan medida de vigilancia, que no tengan ninguna dificultad para recibir a esa población. Hay que hacerlo con filigrana, porque no podemos dejar que un usuario salga de Medimás y llegue a una peor. Tenemos que blindar a los usuarios y eso es lo que estamos haciendo, pero necesito el marco regulatorio –ordenado también por el Tribunal– para ver cómo realizaremos los traslados y cuáles EPS serán habilitadas para tal fin”.

Otro asunto complejo es que el fallo dice que el traslado a otra EPS es de libre elección de los usuarios, ¿cómo será el proceso?

“Nosotros tenemos mecanismos de cómo se hace, y ya lo hecho recientemente, con Comfacor, estamos haciendo la de Comparta. Esa línea la vamos a continuar, garantizando el acceso. Sin embargo, habrá una angustia adicional, porque se nos van a unir otras decisiones que ya tenía la Superintendencia y estamos hablando de cerca de 5 o 6 millones de usuarios que tendremos que reubicar”.

Por lo menos en el caso de Medimás ya están identificadas, el Ministerio de Salud, el viernes pasado, dijo que tenían identificadas 14 EPS receptoras...

“Son 15, ocho del régimen contributivo, cinco del subsidiado y otras dos que están en ambos regímenes. Esas son las que hoy tenemos, pero puede que en el momento en que hagamos la distribución, tengamos que habilitar otras que están corrigiendo el rumbo, como Capital Salud”.

Pero, para hacer todo esto, debe haber una estrategia o un plan diseñado, ¿cuál es?

“Sabemos que recibir una población cuesta, es como si usted está en capacidad de recibir tres huéspedes, pero le llegan 10, usted me dice que le mande con qué atenderlos. Tendremos que adecuar financieramente, a través de decretos, que permitan a las EPS receptoras no afectar su margen de solvencia y sus indicadores, porque acuérdese que el gobierno tiene una deuda con las EPS, de unos 7 billones de pesos, que debemos reconocer”

¿Se puede decir que el sistema sí está preparado?

“Hay un mercado asegurador fortalecido, que si lo blindamos, podría recibir esos usuarios de Medimás y los de otras EPS, que por ahora no puedo decirle cuáles van para afuera. Las EPS podrían recibir, pero mal haríamos entregar los usuarios sin reconocer esa deuda, pues los afectamos, porque me van a decir que no están en capacidad”.

Pero esas receptoras tendrán que ajustarse para garantizar la atención...

“Claro. No es lo mismo tener tres huéspedes que 10, porque necesitará más trabajadores, más oficinas... esa logística necesitará recursos, pero hay que ser claros en que el Gobierno es consciente. Estamos pidiendo que se reconozca ese deterioro de las EPS, que son cuentas sin pagar y que podría representar 2 billones de pesos. Adicionalmente, tenemos que certificar la deuda que tenemos con ellos, que podrían ser otros 4 billones de pesos”.

¿Entonces se está adelantando el Acuerdo de Punto Final propuesto por Iván Duque en campaña?

“Sí. Porque nos anticipamos a ese acuerdo, reconociendo una deuda de los actores principales, que es el Estado. Ahora, las EPS que queden fortalecidas también deberán capitalizar, porque todos debemos poner. Es una tarea dura, nos toca acudir a las redes pública y privada”.

¿Cómo será la ruta de

atención?

“Empezamos a prever el daño sistémico. Esto quiere decir que se debe evitar comprometer la vida en alguna parte del territorio. Lo primero fue mapear el país, con esta y otras EPS, analizando qué pasa si intervengo en determinado lugar y cómo llego con más EPS”.

¿Cuáles son las zonas que más le preocupan?

“El sur de Colombia porque tengo 31 municipios donde solo está Medimás y allá tendríamos que habilitar nuevas EPS, pero hay otra preocupación, y es que tengo 73 Empresas Sociales del Estado (ESE) que, en gran medida dependen de los contratos que tienen con esta EPS. Ahí lo que haremos es decirles a las que lleguen que mantengan la contratación”.