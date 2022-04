El candidato presidencial, Rodolfo Hernández no aceptó haber cometido el delito de celebración indebida de contratos por presuntas irregularidades en un contrato de asesoría en la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (Emab).

Antes de la diligencia, el candidato dijo a sus seguidores que aunque no tenía la obligación de asistir lo hizo “(..) como siempre lo ha hecho, para darles la tranquilidad de que no hay nada que esconder”. Sobre el proceso, agregó: “Esperamos que avance como corresponde y que no se siga dilatando en el tiempo”.