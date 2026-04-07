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Nuevo round entre Petro y Bukele: ¿por qué el salvadoreño le ofreció trasladarle todos sus presos?

La controversia entre ambos se registró en X, por cuenta del sistema penitenciario de la nación centroamericana.

  • Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y Gustavo Petro, de Colombia. FOTOS: Tomadas de redes sociales
    Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y Gustavo Petro, de Colombia. FOTOS: Tomadas de redes sociales
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

07 de abril de 2026
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Un nuevo round entre los presidentes Gustavo Petro y Nayib Bukele se registró en las redes sociales, por cuenta del sistema carcelario salvadoreño, caracterizado por un estado de excepción en el que miles de presuntos pandilleros han sido encarcelados desde su llegada al poder.

La contienda comenzó con un trino de Petro, publicado el lunes pasado, acompañado de un reportaje del diario El País de España, titulado “Bukele: del terror de las pandillas al terror del Estado”.

El informe periodístico señalaba que “el 36% de los capturados durante el estado de excepción no figuraban como pandilleros, según datos oficiales”.

Ante eso, el mandatario colombiano publicó que “tener un 36% de personas presas inocentes, es un crimen contra la humanidad, se trata de campos de concentración de población civil, gente apresada porque tiene un tatuaje o es joven, así no se disminuye una tasa de homicidios porque estás matando en vida a miles de jóvenes presos inocentes y a sus familias, se parece a las ejecuciones oficiales en Colombia para matar jóvenes para hacerlos pasar por guerrilleros dados de baja, cuando eran jóvenes inocentes incluso con problemas mentales recogidos en los barrios populares de las grandes ciudades”.

Agregó que “eso se llama terrorismo y sirve para conseguir apoyo popular ignorante, y después siguen los ciclos de venganza y más muertes. La tasa de homicidios se baja, y lo estamos logrando en semana santa en Colombia, pacificando, construyendo paz en ciudades y en el mundo rural”.

La respuesta de Bukele se produjo este martes, también por la red social X, y en tono irónico.

“Señor presidente @petrogustavo. Hace algún tiempo planteé una propuesta similar a Hillary Clinton, tras sus críticas sobre el sistema penitenciario en mi país. Hasta hoy, sigo a la espera de una respuesta. Permítame entonces extenderle la misma invitación, con el mayor respeto”, empezó diciendo.

Y prosiguió: “Si, como usted sostiene, en nuestro país existen ‘campos de concentración’, estaríamos frente a una situación que no admite términos medios, sino decisiones firmes en favor de la dignidad humana. En ese espíritu, El Salvador está dispuesto a facilitar el traslado del 100% de su población carcelaria, todos, incluyendo los llamados presos políticos y cualquier otro caso que considere viole su política del ‘amor y la vida’”.

Bukele remató poniendo una condición, “que entiendo será compartida por usted: deben ser todos. Porque si se trata de ‘campos de concentración’, incluso un solo detenido que permanezca allí sería inaceptable. Esta es una oportunidad histórica para consolidar su legado como el libertador que extendió la cuerda firme de la justicia, para sacar a miles del abismo de la exclusión”.

Esta no es la primera vez que ambos jefes de Estado se enfrentan en las redes sociales, y los temas de seguridad, violencia y sistema carcelario suelen ser el origen de la discusión.

Aunque están en orillas políticas diferentes, Bukele en la derecha y Petro en la izquierda, tienen en común el frecuente uso de las redes sociales como medio de conexión con sus seguidores y de propaganda ideológica.

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