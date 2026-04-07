Nuevo round entre Petro y Bukele: ¿por qué el salvadoreño le ofreció trasladarle todos sus presos?

Un nuevo round entre los presidentes Gustavo Petro y Nayib Bukele se registró en las redes sociales, por cuenta del sistema carcelario salvadoreño, caracterizado por un estado de excepción en el que miles de presuntos pandilleros han sido encarcelados desde su llegada al poder.

La contienda comenzó con un trino de Petro, publicado el lunes pasado, acompañado de un reportaje del diario El País de España, titulado “Bukele: del terror de las pandillas al terror del Estado”.

El informe periodístico señalaba que “el 36% de los capturados durante el estado de excepción no figuraban como pandilleros, según datos oficiales”.

Ante eso, el mandatario colombiano publicó que “tener un 36% de personas presas inocentes, es un crimen contra la humanidad, se trata de campos de concentración de población civil, gente apresada porque tiene un tatuaje o es joven, así no se disminuye una tasa de homicidios porque estás matando en vida a miles de jóvenes presos inocentes y a sus familias, se parece a las ejecuciones oficiales en Colombia para matar jóvenes para hacerlos pasar por guerrilleros dados de baja, cuando eran jóvenes inocentes incluso con problemas mentales recogidos en los barrios populares de las grandes ciudades”.

Agregó que “eso se llama terrorismo y sirve para conseguir apoyo popular ignorante, y después siguen los ciclos de venganza y más muertes. La tasa de homicidios se baja, y lo estamos logrando en semana santa en Colombia, pacificando, construyendo paz en ciudades y en el mundo rural”.