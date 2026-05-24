Dos mujeres fueron asesinadas en ataque sicarial en Girón, Santander; esto es lo que se sabe

Un ataque sicarial dejó dos mujeres muertas en el municipio de Girón, Santander, la noche del 24 de mayo, en un hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades y que podría estar relacionado con disputas de microtráfico en el área metropolitana de Bucaramanga.

De acuerdo con la Policía, las víctimas se encontraban departiendo con varios amigos en el sector de Los Caneyes. Posteriormente, se dirigían hacia un apartamento cuando, en el trayecto, fueron interceptadas por hombres que se movilizaban en motocicleta.

Sin mediar palabra, los atacantes las intimidaron y abrieron fuego contra ellas. Como resultado del ataque, una de las mujeres murió en el lugar de los hechos.

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El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, explicó que la otra joven fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Según el diario El Tiempo, una de las líneas de investigación apunta a un posible nexo indirecto con estructuras criminales.

El mencionado diario dice que una de las víctimas al parecer sostenía una relación sentimental con un hombre presuntamente vinculado al tráfico de estupefacientes en establecimientos nocturnos y que haría parte de un grupo criminal con presencia en el área metropolitana.

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“Se logra determinar que había una relación sentimental con un hombre que pertenece a una estructura criminal. Estamos buscando a los responsables de estos hechos, y hay una recompensa que nos ayude a esclarecer el crimen”, señaló el general Quintero.

Aunque esta hipótesis cobra fuerza, las autoridades no descartan otras líneas de investigación y avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer completamente los móviles del doble homicidio.

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La Alcaldía de Girón y la Policía anunciaron que se está estructurando el pago de una recompensa para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables del crimen.