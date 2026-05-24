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Artistas internacionales harán parte del concierto para La Casita de Nicolás

Este lunes, en el auditorio Fundadores de la Universidad EAFIT, músicos nacionales e internacionales se presentarán a partir de las 07:30 de la noche en un concierto que es punto de encuentro entre arte y filantropía.

  • Los aportes voluntarios recaudados serán destinados a los programas de La Casita de Nicolás. FOTO: Juan Antonio Sánchez.
    Los aportes voluntarios recaudados serán destinados a los programas de La Casita de Nicolás. FOTO: Juan Antonio Sánchez.
El Colombiano
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hace 48 minutos
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Se trata del show que se celebra anualmente para recaudar fondos para La Casita de Nicolás, entidad sin ánimo de lucro que desde 1978 está desarrollando programas de protección y adopción a la niñez en Medellín.

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En esta ocasión, el espectáculo contará con la participación de La Camerata Jaibaná, una orquesta de cuerdas frotadas que desde hace más de una década se dedica a la difusión de la música de cámara, y que tiene un repertorio que va desde lo barroco hasta la música colombiana.

En el concierto para La Casita habrá tres solistas. Una de ellas es Mimi Jung, violinista coreana que ha participado en algunos de los concursos más importantes de violín del mundo, como el Reina Isabel en Bélgica y el ARD en Alemania. La artista llegará a Medellín desde Estados Unidos, donde vive actualmente y es profesora en el Conservatorio Palos Verdes Music House.

El canadiense David Samuel es el otro solista. El violista es miembro del Alexander String Quartet, profesor en la Universidad de Vanderbilt y se ha presentado en algunos de los escenarios más relevantes a nivel internacional como el Carnegie Hall y el Wigmore Hall.

Y la mezzosoprano colombiana, Laura Mosquera, también estará en el escenario. La cantante lírica estudió en la Universidad de Antioquia y cursó estudios de maestría en Europa, y ha cantado junto a la Sinfónica Nacional de Colombia, la Filarmónica de Medellín y la Sinfónica EAFIT.

La dirección del concierto para La Casita de Nicolás estará a cargo de Juan David Osorio y Valentín Aramburo, y el repertorio contará con obras de Astor Piazolla, W.A. Mozart, G. PH. Telemann, G. Caccini, William Gómez y Arturo Márquez.

La entrada al evento es gratuita con aporte voluntario, y el dinero recaudado será destinado a la labor social que realiza esta organización sin ánimo de lucro por las infancias de la ciudad y del departamento.

Para comprar las boletas y realizar donaciones, puede escribir al +57 333 2779362 o puede conocer más información sobre La Casita de Nicolás en @lacasitadenicolas en Instagram.

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