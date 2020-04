Háblele claro a los niños sobre la emergencia del coronavirus

La recomendación la entregó el Ministerio de Salud a través de un comunicado de prensa. De acuerdo con la entidad, es importante informar a los niños de qué se trata el periodo de cuarentena y el porqué de los cambios repentinos en la rutina.

Dejar claro por qué es importante en esta época evitar salir de casa, no ir al colegio, no saludar de beso o no ver a los amigos es vital, según la entidad.

Nubia Bautista, subdirectora de Enfermedades No Transmitibles (e) del Ministerio, dijo que es importante que los niños y niñas retomen parte de su rutina dentro de los hogares: cumplir con horarios, realizar actividades escolares y limitar el acceso a internet es importante.

“Pueden emplearse diversas alternativas, como los juegos, actividades culturales y recreativas, que les permita comprender de la emergencia sanitaria, sin alteraciones innecesarias”, complementó la funcionaria.

Finalmente Bautista recordó que está habilitada la línea 141 en caso de que se conozcan casos de vulneración de derechos de estos menores; también están en funcionamiento las comisarías de familia